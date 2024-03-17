Попытка отучить ребенка кусаться довели няню до полиции

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Няня в Москве решила показать четырехлетнему ребенку, что кусаться нельзя, укусив его самого, пишет Telegram-канал Shot. Родители, обнаружившие синяк на руке малыша, были потрясены произошедшим.
Медики выявили у мальчика ушиб предплечья и отпустили его домой. Полиция заинтересовалась необычными методами воспитания няни и приняла решение провести соответствующее расследование. Отец, возмущенный происходящим, подал заявление против женщины.
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Артем Кузьмин