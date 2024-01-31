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Избившая годовалого ребенка няня объяснила поступок срывом из-за ситуации в Донецке

Baza: В Москве няня избила ребенка из-за ситуации в Донецке и личных проблем
31 января 2024, 14:26
Фото: istock / globalmoments

Фото: istock / globalmoments

Подозреваемая в избиении годовалого ребенка няня Светлана сказала, что сорвалась из-за тяжелого морального состояния и волнения за родственников из Донецка. Она заявила, что не била ребёнка и у неё никогда не было проблем с детьми.

Няня пояснила следователям, что 25 января мальчику сделала прививку и врач предупредил, что из-за манту подняться температура. Так и произошло — малыш не спал всю ночь. На следующий день Светлана вместе с бабушкой уложили мальчика, а вечером он отказывался спать. Тогда женщина не выдержала и сорвалась. Как утверждает Светлана, ребенка она не била, а только постукивала бутылкой, чтобы уснул. Она отметила, что с у нее не бывает проблем с детьми и ребята относятся к ней хорошо.

Об этом стало известно после просмотра камер видеонаблюдения. Мать увидела, как няня трясет ее сына, бьет по ноге и плюет на голову.


Свой срыв она объяснила переживаниям о маме и двух дочерях, одна из которых беременна. Они живут в Донецком рядом с вокзалом, где недавно совершались обстрелы.

В отношении женщины возбуждено дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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Дрон ВСУ сбросил снаряд на машину около медпункта в селе Белгородской области
31 января 2024, 15:33

Фото: istock / Sergafa

ВС Украины атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с машиной «Нива», который припарковано у фельдшерско-акушерского пункта. Никого рядом в момент сброса не было, поэтому пострадавших нет.

Автомобиль серьезно поврежден. На месте работают оперативные службы,

До этого сообщалось, что украинские дроны атаковали село Богун-Городок в Белгородской области.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Домодедово неизвестные выбросили кошек с 15 этажа, животные погибли
31 января 2024, 15:33

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

Подмосковные правоохранители разыскивают неизвестных, которые сбросили кошек с 15 этажа, шокирующие кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, шокирующее видео было снято под окнами пятнадцатиэтажки в подмосковном Домодедово.

На опубликованных в сети кадрах видно, как в сугроб с бешеной скоростью падает живая кошка. После касания с землей пострадавшее животное ещё пытается шевелить лапками. Как сообщили подобравшие кошек местные жители, их пытались выходить, однако, в результате, животные всё же скончались.

После того, как эти кадры попали в сеть, полиция инициировала проверку по факту жестокого обращения с животными. Личности живодёров устанавливаются.

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Участника КВН обвинили в понуждении несовершеннолетних девушек к сексу
В Приморье участника КВН обвинили в принуждении девочек к сексу
31 января 2024, 15:18

Фото: istock / Akintevs

В Приморье следователи возбудили уголовное дело в отношении участника и руководителя команды КВН «Океан» из Владивостока Сергея Андрейчука, подозреваемого в принуждении несовершеннолетних девочек к сексу. Об этом сообщает ТАСС.

«В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает издания сведения из пресс-службы.
Отмечается, что Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у начальника следственного управления по региону Владимира Фомина доклад о ходе следствия.

По информации Следственного комитета, кавээнщик мог совершать противоправные действия сексуального характера в отношении трех девушек, которые еще не достигли совершеннолетия.

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В ДТП в Воронежской области погиб четырёхдневный младенец
31 января 2024, 14:57

Фото: iStock/izzzy71

В результате столкновения легковушки и грузовика в Воронежской области погиб четырёхдневный младенец, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 30 января на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе.

Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной. Грузовик перевернулся, а вот от передней части автомобиля совсем ничего не осталось.

В результате аварии женщина, находившаяся за рулём, погибла. Также скончался её ребёнок, который родился всего четыре дня назад. Водитель грузовика был госпитализирован.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

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В США прогремел взрыв на газопроводе, пламя видно из космоса
ABC7: В США прогремел взрыв на газопроводе, пламя видно из космоса
31 января 2024, 14:52

Фото: istock / ankarb

В американском штате Оклахома в округе Бивер взорвался газопровод, принадлежащий компании DCP Midstream. Столб огня достигает 150 метров. Об этом сообщает телеканал ABC7, ссылаясь на пожарную службу.

«Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе», — сообщает ABC7.
Взрыв прогремел во вторник 21.45 по местному времени (06.45 по московскому в среду). На месте ЧП работают спецслужбы. Они находятся на «безопасном расстоянии» от пламени до тех пор, пока не получится остановить подачу газа.

Отмечается, что пламя настолько сильно разгорелось, что его можно увидеть со спутника.

Сведений о пострадавших телеканал не предоставил.

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#газопровод
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Петербуржца приговорили к восьми годам лишения свободы за поджог релейного шкафа
31 января 2024, 14:24

Фото: iStock/PamWalker68

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор местному жителю, который поджог релейный шкаф, об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Как удалось выяснить, 17 марта 2023 19-летний петербуржец вскрыл релейный шкаф, расположенный на 22-м километре третьего пикета перегона станций Горелово – Красное Село, облил его горючей смесью и поджог. Возгорание злоумышленник снял на камеру мобильного телефона.

Также стало известно, что это преступление он совершил за вознаграждение в десять тысяч рублей.

В результате, молодого человека признали виновным по уголовному делу о диверсии. Суд вынес ему приговор в 8 лет лишения свободы, из которых первые два года он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся — в исполнительной колонии строгого режима.

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#санкт-петербург
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#диверсанты
#поджог
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«Мы чуть жизни не лишились»: в Кузбассе машина чудом проскочила между двумя фурами — видео
В Кузбассе водитель проскочил между двумя несшимися на него фурами — видео
31 января 2024, 13:58

Фото: istock / DarthArt

В Кузбассе водитель легковушки ювелирно проехал между двумя несшимися на него грузовиками и попал на видео. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЧП 124».
На записи с видеорегистратора видно, как водитель замечает две приближающие фуры, одна из которых движется по встречной полосе. При этом, дорога ограждена с двух сторон отбойниками, из-за чего не получилось бы съехать в кювет.

Водитель снижает скорость и, сопровождая все нецензурной лексикой, умело проезжает между большегрузами. В авто также ехал пассажир. Обсуждая ситуацию, мужчины обсуждают, что чуть не лишилась жизни.

Водитель сообщил, что у его машина повреждены бампер, крыло и зеркало Он заявил, что не смог разглядеть номер выехавшей на встречную полосу фуры.

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В центре Москвы при пожаре в квартире погибли два человека
31 января 2024, 13:57

Фото: iStock/Matt277

В центре Москвы при пожаре в квартире пятиэтажного дома погибли два человека, еще один госпитализирован с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«В квартире на 2-м этаже жилого дома на ул. Большая Юшуньская произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека», - говорится в сообщении ведомства.

Еще один человек госпитализирован с признаками отравления угарным газом, ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Для выяснения точной причины пожара назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства возгорания. Ход проверки находится под контролем Зюзинской межрайонной прокуратуры.

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Россиянина задержали за нецензурные фразы на бронетранспортёре
В Архангельске задержали мужчину за поджог бань на военной базе
31 января 2024, 13:53

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Архангельска поджёг две бани на территории военной части и написал нецензурные слова на бронетранспортёре-амфибии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в прошлом году 18-летний парень вступил в ряды «Легиона «Свобода России»*, поскольку был противником проведения РФ спецоперации на Украине.

В период с июня по сентябрь молодой человек по указанию неизвестных лиц поджёг две бани на территории войсковой части. Через три недели он написал нецензурные выражения на бронетранспортёре и стеле у центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Все свои действия он записывал на видео, чтобы затем отчитываться перед кураторами.

Мужчину задержали 23 сентября на территории той же военной части, куда он проник, чтобы поджечь оборудование для ПВО.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
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