Избившая годовалого ребенка няня объяснила поступок срывом из-за ситуации в Донецке

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Подозреваемая в избиении годовалого ребенка няня Светлана сказала, что сорвалась из-за тяжелого морального состояния и волнения за родственников из Донецка. Она заявила, что не била ребёнка и у неё никогда не было проблем с детьми.
Няня пояснила следователям, что 25 января мальчику сделала прививку и врач предупредил, что из-за манту подняться температура. Так и произошло — малыш не спал всю ночь. На следующий день Светлана вместе с бабушкой уложили мальчика, а вечером он отказывался спать. Тогда женщина не выдержала и сорвалась. Как утверждает Светлана, ребенка она не била, а только постукивала бутылкой, чтобы уснул. Она отметила, что с у нее не бывает проблем с детьми и ребята относятся к ней хорошо.
Об этом стало известно после просмотра камер видеонаблюдения. Мать увидела, как няня трясет ее сына, бьет по ноге и плюет на голову.
В отношении женщины возбуждено дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
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