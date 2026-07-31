Необычный поезд соберет тысячи людей в Кузбассе

31 июля 2026, 13:09

В Кузбасс прибудет «Поезд Победы»

Фото: istockphoto/andRiU92

В Кузбасс прибывает уникальный передвижной музей, который уже вызвал огромный ажиотаж среди жителей региона. Об этом стало известно 31 июля.