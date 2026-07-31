Необычный поезд соберет тысячи людей в Кузбассе
В Кузбасс прибывает уникальный передвижной музей, который уже вызвал огромный ажиотаж среди жителей региона. Об этом стало известно 31 июля.
Глава Новокузнецка Денис Ильин подтвердил, что город готовится к торжественной встрече исторического состава, оформленного в стилистике военных лет, пишет Сiбдепо. «Поезд Победы» — это настоящий портал в прошлое, который разместился на рельсах: в его составе 10 вагонов, каждый из которых посвящен отдельным сражениям и суровым будням фронта.
График стоянки уже утвердили: в Новокузнецке поезд сделает остановку на 3-4 августа, а уже 5 числа отправится в Кемерово, где пробудет до 6 августа включительно. Посещение экспозиции для всех желающих абсолютно бесплатное, однако попасть внутрь удастся далеко не всем — для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Она открывается всего за сутки до прибытия состава, и билеты разлетаются за считанные минуты.
Организаторы напоминают о возрастном ограничении: экскурсия доступна только посетителям старше 12 лет. Учитывая высокий интерес к событию, горожанам советуют готовиться к регистрации заранее.
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