В Долгопрудном впервые отпраздновали День Победы на новой локации
Мероприятия в честь Дня Победы в Долгопрудном впервые провели в парке «Новые Водники». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На сцене парка устроили праздничный концерт, а для гостей организовали полевую кухню с кашей с тушёнкой и горячим чаем.
«Праздник на новой локации посетил глава городского округа Олег Сотник. Он пообщался с жителями и поздравил их с 9 Мая», — говорится в сообщении.В программу праздника в «Новых Водниках» вошли также показы фильмов о войне и ряд других мероприятий.
Ранее сообщалось, что на обновлённом монументе в селе Кривандино округа Шатура зажгли Вечный огонь от частицы Благодатного огня, который сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме перед Пасхой — в Великую Субботу.