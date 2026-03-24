Необычный термин «хоббихорсинг» может войти в словарь русского языка
Слово «хоббихорсинг» может пополнить один из словарей русского языка. Такой информацией поделилась с РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.
По мнению лингвиста, включение термина возможно, если этот вид спорта продолжит набирать популярность, а Федерация хоббихорсинга, которая уже официально зарегистрирована в России, обратится к составителям с соответствующим запросом.
Напомним, что хоббихорсинг — это спорт, имитирующий верховую езду. В нем вместо лошади используется деревянная палка с головой животного. Люди нередко занимаются этой активностью как тренировкой, которая сочетает элементы конного спорта с бегом и прыжками, чтобы повысить свою выносливость и координацию.
Новый термин скорее всего войдёт в словарь иностранных слов. Хотя действующее издание его ещё не содержит, руководители проекта государственных словарей предусматривают регулярное обновление словников для включения новых слов.
Читайте также: