В правоохранительных органах раскрыли основную версию пропажи двух мальчиков в Ульяновске
В правоохранительных органах назвали основную версию пропажи двух подростков, которые переходили Волгу в Ульяновске, а затем исчезли. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что несовершеннолетние исчезли в ночь на 23 марта. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Вчера спасатели тщательно обследовали акваторию реки Волга, а добровольцы прочёсывали береговую линию.
Операции продолжатся сегодня утром. Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» отмечали, что для полноценных работ не хватает судов на воздушной подушке. Волонтёрам требуется помощь владельцев аэролодок, которые готовы принять участие в поисках мальчиков.
В правоохранительных органах указали, что очевидных следов пребывания мальчиков на местах, которые проверили спасатели, пока не обнаружили. Есть вероятность, что ребята провалились под лед. В настоящий момент это считается самой приоритетной версией их пропажи.
