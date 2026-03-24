Во Владивостоке мошенники обманули школьника и обокрали семью на 14 миллионов рублей

24 марта 2026, 05:23

Фото: iStock/welcomia

Во Владивостоке мошенники, представившись сотрудниками ФСБ, обманули 16-летнего подростка и похитили из квартиры примерно 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».





Подростку сначала позвонил якобы сотрудник доставки, затем подключились фальшивые силовики. Они убедили парня, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и на него оформлена поддельная доверенность.



Чтобы «исправить ситуацию», злоумышленники дали парню инструкцию: уйти из дома, оставить ключи в условленном месте, быть на связи и никому не рассказывать о происходящем. Пробыв на улице два с половиной часа, школьник вернулся в квартиру. Он почувствовал запах гари от болгарки, на что «сотрудники ФСБ» посоветовали жертве провести влажную уборку, а заодно скрыть все следы.



Когда мать пришла домой, то быстро обнаружила вырезанную заднюю стенку сейфа и пропажу денежных средств. Из сейфа исчезли шесть миллионов рублей и 95 тысяч долларов. Подросток осознал свою ошибку. Его родители обратились в правоохранительные органы



Исполнительницей оказалась 20-летняя студентка из Москвы, которая специально прилетела во Владивосток. На допросе она заявила, что сама стала жертвой обмана и действовала по заданию кураторов. Деньги уже ушли мошенникам, девушку задержали.





«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в материале.