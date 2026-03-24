Выяснилось, сколько зарабатывает окончившая РГГУ девочка-вундеркинд Алиса Теплякова
Алиса Теплякова получила диплом психолога в 13 лет и берёт по 50 тысяч рублей за приём
Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) в 13 лет и уже начала работать по специальности. Об этом рассказал «Известиям» её отец Евгений.
Напомним, что Теплякова получила диплом по специальности «педагог-психолог». В своей выпускной работе Алиса исследовала взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей пяти–семи лет.
Перечислена самая модная обувь весны 2026 года
Во время преддипломной практики девочка занималась с выпускным классом коррекционной школы — все её подопечные успешно сдали ЕГЭ. На защиту Алиса пришла вместе с матерью, аттестационная комиссия поставила ей оценку «хорошо».
Согласно материалу «Известий», сейчас Теплякова проводит консультации для детей и взрослых, спрос на её услуги остаётся стабильно высоким. Средняя цена — 50 тысяч рублей. Квалификация позволяет Алисе вести приём без ограничений, при этом стоимость встречи может обсуждается индивидуально.
Стоит отметить, что официального трудоустройства у девочки пока нет — она не достигла требуемого 16-летнего возраста. Также ей может потребоваться дополнительное обучение. Комментируя ситуацию, Евгений Тепляков подчеркнул, что не стремиться отправлять своего ребенка трудиться раньше времени. Их семья не страдает от недостатка денежных средств, так что работать «за хлеб» Алисе не придётся.