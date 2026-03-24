Выяснилось, сколько зарабатывает окончившая РГГУ девочка-вундеркинд Алиса Теплякова

24 марта 2026, 05:07

Алиса Теплякова получила диплом психолога в 13 лет и берёт по 50 тысяч рублей за приём

Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) в 13 лет и уже начала работать по специальности. Об этом рассказал «Известиям» её отец Евгений.





Напомним, что Теплякова получила диплом по специальности «педагог-психолог». В своей выпускной работе Алиса исследовала взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей пяти–семи лет.



