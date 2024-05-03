Необычное свечение, замеченное в небе над Украиной, дошло до Крыма

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Свечение в небе, наблюдаемое накануне вечером над Украиной и регионами России, было вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9, стартовавшей в Калифорнии. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Ранее украинское издание «Страна» писало, что в четверг вечером жители западных регионов страны наблюдали необычное свечение в небе. Также его видели в Крыму и в нескольких регионах европейской части России.
Назаров подчеркнул, что «облако газа» на самом деле было результатом работы двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала с космодрома Ванденберг в США.
Астроном добавил, что траектория полёта ракеты пролегала с юга на север в западной части горизонта.
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Назаров подчеркнул, что «облако газа» на самом деле было результатом работы двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала с космодрома Ванденберг в США.
Астроном добавил, что траектория полёта ракеты пролегала с юга на север в западной части горизонта.
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Анастасия Чинкова