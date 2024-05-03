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Необычное свечение, замеченное в небе над Украиной, дошло до Крыма

Астроном Назаров: свечение в небе в Крыму вызвала работа двигателей Falcon 9
03 мая 2024, 13:48
Фото: iStock/Bahadur Ali

Фото: iStock/Bahadur Ali

Свечение в небе, наблюдаемое накануне вечером над Украиной и регионами России, было вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9, стартовавшей в Калифорнии. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Ранее украинское издание «Страна» писало, что в четверг вечером жители западных регионов страны наблюдали необычное свечение в небе. Также его видели в Крыму и в нескольких регионах европейской части России.

Назаров подчеркнул, что «облако газа» на самом деле было результатом работы двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала с космодрома Ванденберг в США.



Астроном добавил, что траектория полёта ракеты пролегала с юга на север в западной части горизонта.

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В ХМАО возмутились состоянием могилы мальчика, на лечение которого собрали 20 млн рублей
03 мая 2024, 13:59

Фото: iStock/dragana991

В Ханты-Мансийском автономном округе волонтеры возмутились состоянием могилы 17-летнего Антона Кульша, на лечение которого собрали более двадцати миллионов рублей. Об этом информирует издание NEFT.
В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть облезлый крест на могиле подростка и разбросанные искусственные цветы. Рядом похоронена бабушка Антона, ее могила находится в нормальном состоянии.

Соседка семьи Кульш, которая записала этот видеоролик, утверждает, что мать ребенка растратила деньги, которые были собраны на его лечение. При этом волонтеры, увидев фотографии и ролик, сообщили, что собирали на благоустройство захоронения отдельную сумму.

Отмечается, что у подростка было злокачественное заболевание крови и костного мозга. Медики не смогли спасти мальчика, в 2020 году его похоронили. По информации источника, незадолго до этого родные Антона переехали в поселок Опытный под Минском, где купили коттедж, предположительная стоимость которого составляет тринадцать миллионов рублей.

Мать подростка заявила, что перечислила собранные средства на лечение другим детям, а жилье в Белоруссии купила на деньги от продажи дома своего отца. Она также отрицает, что на благоустройство могилы собиралась отдельная сумма.

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Комитет Госдумы поддержал поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах
03 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Согласно поправке в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», одобренной Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, иноагенты не смогут принимать участие в выборах всех уровней. Об этом сообщает агентство ТАСС.
До внесения изменений не допускались к участию в выборах граждане, которые подали документы с неточностями, опечатками и т.д.

По информации агентства, поддержанные комитетом поправки гласят, что перед предоставлением документов, гражданин, прежде получивший статус иноагента, должен его снять.

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#иностранный агент
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В Серебряных Прудах решено снова включить отопление
03 мая 2024, 13:51

Фото: iStock/nikkimeel

Отопление жилых домов и прочих строений возобновляют в городском округе Серебряные Пруды в связи с похолоданием, соответствующее распоряжение выдала администрация муниципалитета, сообщает пресс-служба руководства округа.
«Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Серебряные Пруды и создания комфортных жилищных условий жителей с 3 мая возобновляется подача тепла на жилые дома, объекты социальной, культурной и бытовой инфраструктуры, а также на объекты организаций и предприятий, заключивших договоры на предоставление коммунальных услуг», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столичный регион пришло сильное похолодание с заморозками. Из-за циклона, принесшего холодный воздух с Баренцева моря, дневные температуры опустятся до 8-10 градусов тепла, а в ночь на 4 мая по области возможны заморозки до -3 градусов.

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#серебряные пруды
#отопление
#жкх
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Россиянам рассказали, как предотвратить выгорание на работе
Психолог Романив рекомендовала физические нагрузки и релаксацию
03 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/AndreyPopov

Психолог Ольга Романив заявила, что предотвратить выгорание на работе помогут физическая активность, релаксация, хобби и увлечения, а также общение с близкими.
Она добавила, что эмоциональной разгрузке и отдыху от работы способствуют правильное питание, ограничение цифрового мира, рефлексия и качественный сон. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула и важность профессиональной психологической помощи для человека в таких вопросах.

А карьерный эксперт Алёна Гамынина заявила, что для того, чтобы определиться с профессией необходимо осознать свои ценности и принципы, которые ориентируют в выборе работы, а также определить, какая рабочая среда для вас наиболее комфортна. Немаловажным фактором в этом вопросе является выбор цели и мотивации своей профессиональной деятельности.

«Если вы обнаружите в себе желание помогать людям и бороться за справедливость, то можете стать волонтёром. Оказывая помощь людям, вы реализуете свои моральные принципы. Это позволит ощутить удовлетворение от своей работы», — пояснила в беседе с RT Гамынина.

Ранее Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.

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#работа
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В Дубне построят новые дороги для многодетных семей в поселке Юркино
03 мая 2024, 13:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне готовы приступить к строительству дорог в поселке для многодетных в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В 2024 году в поселке Юркино сделают 30% запланированных дорог.

«Перед стартом работ встретился с жителями, проговорил организационные вопросы. Договорились, что подрядчик приступит к работам после майских праздников. Обсудили, как именно он пойдёт, откуда начнёт. Мы встречались с многодетными семьями ещё летом прошлого года. За зиму подготовили проектную документацию, провели конкурсные процедуры и уже подписали контракт с подрядной организацией», — поделился глава городского округа Максим Тихомиров.

Стоит отметить, что в первую очередь будут сделаны те участки, за которые проголосовали жители, а также два въезда в поселок.

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#многодетная семья
#строительство
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На 40 километрах региональных дорог Подмосковья поменяли асфальт
03 мая 2024, 13:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Новое асфальтовое покрытие уложили на 40 километрах региональных дорог Московской области в рамках работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги», ремонт продолжается ещё на 38 участках трасс, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Специалисты Мосавтодора завершили укладку 40 километров нового покрытия, работы продолжаются на 38 участках общей протяжённостью более 140 километров», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В частности, ремонтные работы полностью завершены на пяти дорогах: на Курской улице в Подольске, на центральной дороге в серпуховской деревне Глубоково, на улице Солнцева в Рузе, на участке дороги «Чехов – Кресты» – Южный» рядом с автобусными остановками «Фабрика» и «ЖБИ», а также на Комсомольской улице в Чехове.

Выполнить весь запланированный объём работ по ремонту региональных дорог Подмосковья на этот год должны к осени.

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#подмосковье
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Стало известно о последствиях выхода России из МВФ
Директор от РФ Можин: уход страны из МВФ может лишить фонд глобального статуса
03 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/Egor Maltsev

После возможного выхода России из Международного валютного фонда (МВФ), организацию могут покинуть и другие страны, лишив её глобального статуса. Об этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что главные акционеры фонда на сегодняшний день являются «злейшими врагами» России. Однако они осознают последствия возможного ухода страны из организации. Это грозит падением статуса фонда и лишением его глобальных функций.

Можин добавил, что России в настоящее время ничего не нужно от фонда, однако остаётся польза от ряда документов и доступа к данным.

После возможного ухода Москвы будут ослаблены позиции других участников фонда, нуждающихся в российской помощи. Состав совета директоров фонда разделился поровну, по 12 кресел у западных и незападных государств. А вот распределение голосов не уравнивается – преимущество остаётся у Запада.

По словам директора, популярность России в фонде ещё никогда не была настолько высокой, как после начала спецоперации на Украине.

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#мвф
#россия
#экономика
#страны
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В Красногорске до конца года отремонтируют около 50 подъездов
03 мая 2024, 13:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

48 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Красногорске в текущем году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках программы жильцы сами определяют будущий дизайн подъезда — цвет стен, оформление входной группы, форму светильников и прочее. Кроме того, жителям предоставляется полный контроль за ходом работ и возможность задать предельную стоимость работ при составлении сметы», — отмечается в сообщении.
На Вокзальной улице будут отремонтированы подъезды №№1 и2 в доме №1, подъезды №№1, 2, 3, 4, 5, 6, в доме №19, подъезды №№1, 2, 3, 4, 5, 6, в доме №19А и подъезды №№1 и 2 в доме №19Б, а также подъезды №№1, 2 и 3 в доме №2 и подъезды №№1, 2 и 3 в доме №3.

На Красноармейской улице отремонтируют подъезды №№1, 2 и 3 в доме №60, подъезды №№1 и 2 в доме №52А и подъезды №№1 и 2 в доме №63.

В доме №10 на Совхозной улице отремонтируют первый и второй подъезды, в доме №13 в Ильинском тупике — подъезды №№1, 2, 3 и 4, в доме №3, корп. 1 по улице Карбышева отремонтируют первый подъезд, в доме №7, корпус 1 в Оптическом переулке — первый и второй подъезды, в доме №2 по Южному бульвару — подъезды №№1, 2, 3, 4 и в доме №44 по улице Ленина — подъезды №№1, 2, 3, 4, 5 и 6.

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#красногорск
#ремонт подъездов
#мой подъезд
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В Московской области провели командно-штабные игры в преддверии Дня Победы
03 мая 2024, 13:06

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы состоялись командно-штабные игры «Интеллект на страже Родины», посвящённые Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках мероприятия участники научились выполнять задания на тактическое взаимодействие сил и средств, быстроту манёвра и своевременность принятия решений, а также разбирать и собирать автомат Калашникова.

«Командно-штабные игры «Интеллект на страже Родины» продолжают тематику формирования проектных команд для решения мультимодальных задач на материале исторических событий. Дальнейшее развитие системы подготовки управленческих навыков старших школьников и студентов в режиме совершенствования знаний и умений в оценке обстановки, принятии решений, планировании операций и боевых действий», — поделился исполнительный директор Всероссийского слёта «Командно-штабные игры» Евгений Дегтярёв.

Стоит отметить, что по итогам соревнований первое место заняла команда Физико-технического колледжа г. Долгопрудного, второе — команда Школы № 2044 имени А. М. Серебрякова, а бронзовым призером стала военно-патриотическому отряду «Соболь» Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

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