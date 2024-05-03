На Украине наблюдают странное свечение в небе

Фото: istock / sandsun
По всей Украине в небе заметно странное свечение. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что о нем рассказали жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов. Помимо этого, некоторые свидетели отмечают, что объект движется.
Эксперты космической отрасли заявляют, что замеченные в небе следы могут быть последствиями отделения ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника
В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.
До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергетической системы страны повреждена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Эксперты космической отрасли заявляют, что замеченные в небе следы могут быть последствиями отделения ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника
В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.
До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергетической системы страны повреждена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак