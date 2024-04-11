Ракета «Ангара А5» стартовала с космодрома Восточный

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Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, которой дважды приходилось откладывать, наконец-то состоялся, передает РИА Новости.
Старт произошел по расписанию в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты, после чего успешно вывел испытательную нагрузку на орбиту.
Изначально запуск этой ракеты с космодрома Восточный был запланирован на 9 апреля в 12:00 мск, однако автоматика инициировала «отмену пуска» за две минуты до назначенного времени из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пуск был перенесен на следующий день, но 10 апреля ситуация повторилась.
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Артем Кузьмин