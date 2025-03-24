Стало известно о масштабном увеличении пенсии в апреле

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С 1 апреля социальные пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца и для детей-сирот, будут проиндексированы. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Размер увеличения составит почти 15%, в результате средняя выплата достигнет 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, индексация затронет 4,2 миллиона россиян.
Профессор Виноградов уточнил, что величина корректировки зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера.
В ночь с 23 на 24 марта стало известно, что министерство труда и социальной защиты РФ представило прогноз кадровых потребностей на 2024–2029 годы, выделив отрасли с растущим и снижающимся спросом.
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Профессор Виноградов уточнил, что величина корректировки зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера.
«Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты», — указал эксперт.21 марта «Радио 1» передавало, что юрист Русяев раскрыл, возможно ли получать пенсию 100 тысяч рублей и какие условия для этого требуется выполнить.
В ночь с 23 на 24 марта стало известно, что министерство труда и социальной защиты РФ представило прогноз кадровых потребностей на 2024–2029 годы, выделив отрасли с растущим и снижающимся спросом.
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Мария Моисеева