Стало известно о масштабном увеличении пенсии в апреле

Россияне смогут продлить майские праздники 2025 года до девяти дней, взяв всего три дня отпуска. Для этого необходимо оформить отпуск с 28 по 30 апреля, соединив его с официальными выходными 26-27 апреля и праздничными днями 1-4 мая. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.