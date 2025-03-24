В Госдуме заявили, что школьниц не нужно поощрять рожать

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Роды и воспитание детей — непосильная нагрузка для школьниц, поэтому не стоит поощрять их рожать. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину. Так она оценила приказ главы Орловской области выплачивать беременным школьницам 100 тысяч рублей при постановке на учет.
«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. (…) Если школьница забеременела, то я никогда не выступала с рекомендацией прервать беременность. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно», — прокомментировала парламентарий.Останина добавила, что детям необходимо учиться. Кроме того, по словам депутата, организм школьницы еще не готов к материнству. Останина заключила, что родитель, получивший образование, способен дать ребенку больше в плане воспитания.
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