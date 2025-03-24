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Минтруд раскрыл, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году

Минтруд: к 2029 году самый большой рост покажет сфера оказания персональных услуг
Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Министерство труда и социальной защиты РФ представило прогноз кадровых потребностей на 2024–2029 годы, выделив отрасли с растущим и снижающимся спросом. Информация основана на документах ведомства, с которыми ознакомилось издание РБК.
Согласно прогнозу, наибольший рост ожидается в следующих отраслях (в порядке убывания): персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение.

При этом сокращение спроса прогнозируется в торговле, госуправлении, энергетике, сельском хозяйстве, недвижимости, культуре, спорте и финансовом секторе.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе за неполный месяц появилось больше 2000 вакансий с предлагаемой зарплатой более 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru. Чаще всего, как отмечается, такой доход обещают водителям, курьерам, машинистам и менеджерам.

HR-эксперт Екатерина Зеленкова также отмечала, что к 2030 году резко возрастёт спрос на специалистов в области цифровизации и автоматизации: IT-разработчиков, аналитиков данных, инженеров-робототехников. Однако автоматизация снизит потребность в ручном труде.

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В Госдуме раскрыли, как получить девять дней отдыха в майские праздники
Депутат Гаврилов: в майские праздники россияне могут получить девять дней отдыха
24 марта 2025, 04:44

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Россияне смогут продлить майские праздники 2025 года до девяти дней, взяв всего три дня отпуска. Для этого необходимо оформить отпуск с 28 по 30 апреля, соединив его с официальными выходными 26-27 апреля и праздничными днями 1-4 мая. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.
«Подобная практика не противоречит трудовому законодательству и является распространённым способом рационального распределения отпускного времени», — пояснил он.
Гаврилов напомнил, что график отпусков утверждается работодателем заранее, поэтому заявление нужно подать до конца 2024 года. Отказ возможен только при нарушении производственного процесса, но при своевременном согласовании шансы на одобрение высоки.

Депутат также отметил финансовую выгоду выбора конца апреля для оформления отпуска: ведь отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев.

Однако в сферах с непрерывным циклом работодатели могут ограничивать количество сотрудников в отпуске одновременно, поэтому важно согласовывать даты заранее.

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В России назвали условие возвращения для артистов, уехавших из страны
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В России назвали условие возвращения для артистов, уехавших из страны
Певец Девятов: уехавшим из РФ артистам надо покаяться перед вовращением
24 марта 2025, 04:16

Владимир Девятов (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Народный артист России Владимир Девятов заявил, что артисты, покинувшие страну, совершили серьёзную ошибку. Теперь возвращение любого из них должно начинаться с покаяния, сказал он в беседе с ТАСС.
Девятов указал, что многие из уехавших продолжают оскорблять Россию вместо признания своих действий.

«Если они хотят вернуться, надо покаяться. Но я не вижу, чтобы они раскаивались в своем поступке. (...) Я не понимаю этих людей. Как можно быть народным артистом России, вырасти здесь как человеку, как артисту, а потом говорить, что это гадость. Это неправильно», — поделился он.
Девятов отметил, что даже при наличии иных взглядов можно оставаться в России, но некоторые артисты выбрали путь публичной критики родины.

Он объяснил, что российские деятели культуры часто сталкивались с невозможностью интегрироваться в зарубежный рынок, который «не пускает чужих». Исключения редки, большинство эмигрантов теряют профессиональные перспективы.

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Юрист назвал вид работы, за который работодатели обязаны доплачивать с марта
Юрист Адамс: Работодатели будут доплачивать работникам за наставничество с 1 марта
24 марта 2025, 03:58

Фото: iStock/fizkes

С 1 марта 2025 года работодатели в России обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество. Это изменение призвано юридически закрепить ответственность за передачу профессионального опыта, сообщил РИА Новости генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс.
Согласно новым правилам, наставничество требует письменного согласия работника, а его условия должны быть прописаны в трудовом договоре.

«Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны — работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями», — объяснил директор юридической группы АИД.
Адамс подчеркнул, что участие в наставничестве добровольно, однако в корпоративной культуре могут сохраняться негласные ожидания. Юрист также отметил риски: если компенсация не покроет нагрузку, сотрудники могут отказаться от этой роли.

Кроме материальной стороны, наставничество увеличивает ответственность за адаптацию новичков.

Ранее «Радио 1» передавало, что в ГД предложили ввести новую меру поддержки молодых родителей. Семьям, где первый ребенок рожден матерью до 23 лет, должны выдавать наборы предметов первой необходимости для ухода за новорождённым

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В ГД предложили ввести новую меру поддержки молодых родителей
Миронов предложил выдавать родителям до 23 лет набор необходимого для малышей
24 марта 2025, 03:12

Фото: iStock/molka

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили ввести федеральную программу поддержки молодых семей. В обращении к министру труда Антону Котякову они призвали предоставлять молодым родителям наборы предметов первой необходимости для ухода за новорождённым.
«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет», — уточняется в письме в распоряжении РИА Новости.
Набор, по замыслу авторов, должен включать гигиенические средства, одежду и другие вещи, критически важные для развития ребёнка в первый год жизни.

Миронов подчеркнул, что аналогичная практика уже успешно работает в Москве, где роженицы получают подарочный комплект «Наше сокровище». Однако инициатива предлагает расширить её на всю страну, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи в условиях роста цен.

По мнению Миронова, федеральные наборы не только обеспечат равенство регионов, но и станут шагом к улучшению демографической ситуации.

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Движение по Крымскому мосту восстановили после недолгого перерыва
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после 19-минутного перерыва
24 марта 2025, 02:09

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после кратковременного перекрытия, длившегося 19 минут. Информацию о ситуации оперативно опубликовал Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Ограничение было введено в 00:53 по московскому времени, а уже в 01:12 транспортный поток возобновился.

В ночь с 23 на 24 марта крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.

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