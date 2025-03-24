Минтруд раскрыл, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году

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Министерство труда и социальной защиты РФ представило прогноз кадровых потребностей на 2024–2029 годы, выделив отрасли с растущим и снижающимся спросом. Информация основана на документах ведомства, с которыми ознакомилось издание РБК.
Согласно прогнозу, наибольший рост ожидается в следующих отраслях (в порядке убывания): персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение.
При этом сокращение спроса прогнозируется в торговле, госуправлении, энергетике, сельском хозяйстве, недвижимости, культуре, спорте и финансовом секторе.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе за неполный месяц появилось больше 2000 вакансий с предлагаемой зарплатой более 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru. Чаще всего, как отмечается, такой доход обещают водителям, курьерам, машинистам и менеджерам.
HR-эксперт Екатерина Зеленкова также отмечала, что к 2030 году резко возрастёт спрос на специалистов в области цифровизации и автоматизации: IT-разработчиков, аналитиков данных, инженеров-робототехников. Однако автоматизация снизит потребность в ручном труде.
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При этом сокращение спроса прогнозируется в торговле, госуправлении, энергетике, сельском хозяйстве, недвижимости, культуре, спорте и финансовом секторе.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе за неполный месяц появилось больше 2000 вакансий с предлагаемой зарплатой более 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru. Чаще всего, как отмечается, такой доход обещают водителям, курьерам, машинистам и менеджерам.
HR-эксперт Екатерина Зеленкова также отмечала, что к 2030 году резко возрастёт спрос на специалистов в области цифровизации и автоматизации: IT-разработчиков, аналитиков данных, инженеров-робототехников. Однако автоматизация снизит потребность в ручном труде.
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Мария Моисеева