Неопалимая Купина 17 сентября: приметы, традиции, что можно и нельзя делать на Луков день

Фото: iStock/arcady_31
Во вторник, 17 сентября 2024 года, православные празднуют день Иконы Богородицы «Неопалимая Купина». В народе этот праздник называли Луков день. На Руси в связи с этим событием знали множество примет, обычаев и верований, предки строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях Лукова дня, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Образ Неопалимой Купины, который дословно переводится как «несгораемый куст» появился в христианской культуре еще в древние времена. Этот куст, согласно писанию, видел Моисей. Считается, что купина таким образом знаменовала непорочное зачатие Иисуса Христа.
Изначально «Неопалимая Купина» так и изображалась в виде пылающего куста, внутри которого находился образ Богородицы, перед которым преклонял колени пророк Моисей. Позже, в XVI веке, сложился более сложный образ, наполненный символами и аллегориями: восьмиугольная звезда, в центре которой изображены Богоматерь и Младенец-Христос.
В центре иконы изображается Богородица с Младенцем, держащая в руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами: Гору из книги Даниила, Лестницу Иакова, Врата Иезекииля и прочие. Вокруг звезды размещены сцены из Ветхого Завета: Моисей перед Купиной, сон Иакова, Врата Иезекииля и Древо Иессеево.
Легенды о чудесах, связанных с этой иконой, не сохранили историю ее появления; в русской иконописи она известна с середины XVI века. Икона «Неопалимая Купина» почитается как защитница от пожаров.
На Руси в это время начинали выкапывать лук, отсюда и народное название – Луков день. Также в этот день предки особенно опасались огня. Разговаривая у очага или зажженной свечи, старались говорить тихо, чтобы не привлечь беду. У пламени не спорили и не выясняли отношения, так как, по старинным поверьям, это могло привести к пожару.
В качестве оберега для дома и хозяйственных построек использовали икону «Неопалимая Купина». Считалось, что помимо защиты от огня, она оберегала домашний скот от различных болезней. Поэтому освящение двора с ее помощью считалось важным делом в каждом селе. Обычно его проводили 17 сентября.
В этот день также обходили сеновалы и несколько раз прокалывали их вилами, чтобы разогнать нечистую силу, которая, по поверью, пряталась в стогах сена.
Некоторые женщины в Луков день проводили обряд, чтобы избавиться от соперницы. Для возвращения мужа в семью заговаривали луковицу, разрезали ее пополам и либо закапывали под гнилым деревом, либо бросали в огонь.
Кроме того, 17 сентября по всему дому развешивали связки лука, чтобы отгонять нечистую силу.
На Руси в Луков день обязательно старались съесть хотя бы небольшой кусочек этого овоща. Лук добавляли в супы, подавали к мясу, использовали как начинку для пирогов или ели просто так.
О целебных свойствах лука люди знали еще с давних пор, но приписывали ему и магическую силу. Считалось, что лук способен защитить человека и его дом от болезней и злых духов.
Верующие в этот день шли в церковь, где молились перед иконой «Неопалимая Купина», прося защиты от пожаров и несчастий в доме.
17 сентября почти нет ограничений на различные виды труда. Можно заниматься делами в саду или огороде, идти на работу или затеять домашнюю уборку.
Считалось, что в этот день огонь становился особенно опасным и обретал магические свойства, потому предки старались относиться к нему с большой осторожностью. Запрещали ругаться возле огня и сквернословить, чтобы не навлечь беду.
Не рекомендовали в Луков день игнорировать народные приметы, которые предсказывали пожар. К примеру, плохим знаком было увидеть бегущих по полу мышей, а также скачущего по деревне зайца или летящую кукушку. Говорили, что пожарную бочку с водой нельзя заранее готовить, ведь так вы искушаете высшие силы.
По другим поверьям, Луков день — плохой момент, чтобы отправляться в лес и на природу. Предки верили, что в это время там просыпается Леший, который утаскивает путников в края, откуда нельзя вернуться.
Имя для мальчика или девочки 17 сентября, раньше выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
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Неопалимая Купина: историяФото: iStock/Iurii Kuzo
Образ Неопалимой Купины, который дословно переводится как «несгораемый куст» появился в христианской культуре еще в древние времена. Этот куст, согласно писанию, видел Моисей. Считается, что купина таким образом знаменовала непорочное зачатие Иисуса Христа.
Изначально «Неопалимая Купина» так и изображалась в виде пылающего куста, внутри которого находился образ Богородицы, перед которым преклонял колени пророк Моисей. Позже, в XVI веке, сложился более сложный образ, наполненный символами и аллегориями: восьмиугольная звезда, в центре которой изображены Богоматерь и Младенец-Христос.
В центре иконы изображается Богородица с Младенцем, держащая в руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами: Гору из книги Даниила, Лестницу Иакова, Врата Иезекииля и прочие. Вокруг звезды размещены сцены из Ветхого Завета: Моисей перед Купиной, сон Иакова, Врата Иезекииля и Древо Иессеево.
Легенды о чудесах, связанных с этой иконой, не сохранили историю ее появления; в русской иконописи она известна с середины XVI века. Икона «Неопалимая Купина» почитается как защитница от пожаров.
Луков день: традицииФото: iStock/YelenaYemchuk
На Руси в это время начинали выкапывать лук, отсюда и народное название – Луков день. Также в этот день предки особенно опасались огня. Разговаривая у очага или зажженной свечи, старались говорить тихо, чтобы не привлечь беду. У пламени не спорили и не выясняли отношения, так как, по старинным поверьям, это могло привести к пожару.
В качестве оберега для дома и хозяйственных построек использовали икону «Неопалимая Купина». Считалось, что помимо защиты от огня, она оберегала домашний скот от различных болезней. Поэтому освящение двора с ее помощью считалось важным делом в каждом селе. Обычно его проводили 17 сентября.
В этот день также обходили сеновалы и несколько раз прокалывали их вилами, чтобы разогнать нечистую силу, которая, по поверью, пряталась в стогах сена.
Некоторые женщины в Луков день проводили обряд, чтобы избавиться от соперницы. Для возвращения мужа в семью заговаривали луковицу, разрезали ее пополам и либо закапывали под гнилым деревом, либо бросали в огонь.
Кроме того, 17 сентября по всему дому развешивали связки лука, чтобы отгонять нечистую силу.
Что можно делать 17 сентябряФото: iStock/bhofack2
На Руси в Луков день обязательно старались съесть хотя бы небольшой кусочек этого овоща. Лук добавляли в супы, подавали к мясу, использовали как начинку для пирогов или ели просто так.
О целебных свойствах лука люди знали еще с давних пор, но приписывали ему и магическую силу. Считалось, что лук способен защитить человека и его дом от болезней и злых духов.
Верующие в этот день шли в церковь, где молились перед иконой «Неопалимая Купина», прося защиты от пожаров и несчастий в доме.
17 сентября почти нет ограничений на различные виды труда. Можно заниматься делами в саду или огороде, идти на работу или затеять домашнюю уборку.
Что нельзя делать 17 сентябряФото: iStock/TonyFuse
Считалось, что в этот день огонь становился особенно опасным и обретал магические свойства, потому предки старались относиться к нему с большой осторожностью. Запрещали ругаться возле огня и сквернословить, чтобы не навлечь беду.
Не рекомендовали в Луков день игнорировать народные приметы, которые предсказывали пожар. К примеру, плохим знаком было увидеть бегущих по полу мышей, а также скачущего по деревне зайца или летящую кукушку. Говорили, что пожарную бочку с водой нельзя заранее готовить, ведь так вы искушаете высшие силы.
По другим поверьям, Луков день — плохой момент, чтобы отправляться в лес и на природу. Предки верили, что в это время там просыпается Леший, который утаскивает путников в края, откуда нельзя вернуться.
Народные приметы о погоде 17 сентябряФото: iStock/Mr_Twister
- если на Луков день наткнешься на большой муравейник — зима будет холодной;
- весь день льет дождь — осень придет сухая;
- если после дождя земля сохнет быстрее, чем обычно — жди непогоды;
- ветер дует с юга — скоро станет еще теплее;
- закат ярко-красного цвета — завтра будет ветрено.
Именины 17 сентябряФото: iStock/IvanMikhaylov
Имя для мальчика или девочки 17 сентября, раньше выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
- Александр;
- Алена;
- Василий;
- Григорий;
- Елена;
- Иван;
- Илона;
- Митрофан;
- Михаил;
- Моисей;
- Николай;
- Юлиан.
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Данил Пономарев