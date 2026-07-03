Готовившие покушение на Симоньян по заданию СБУ получили сроки
Второй западный окружной военный суд огласил приговор фигурантам дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает ТАСС.
Основной фигурант Михаил Балашов получил 25 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Заседание проходило в закрытом режиме, так как среди обвиняемых есть несовершеннолетние.
Летом 2023 года ФСБ сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила подготовку убийства Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами. В Москве и Рязанской области правоохранители задержали членов группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания журналисток. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.
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