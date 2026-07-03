Готовившие покушение на Симоньян по заданию СБУ получили сроки

03 июля 2026, 16:03

Суд приговорил Балашова к 25 годам по делу о покушении на Симоньян

Фото: iStock/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд огласил приговор фигурантам дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает ТАСС.