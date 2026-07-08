08 июля 2026, 16:24

Симоньян: не Украина идет на эскалацию конфликта с Москвой, а Европа

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Эскалацией конфликта с Россией занимается не Украина, а Европа. Такое заявление сделала главред RT Маргарита Симоньян в интервью швейцарскому журналисту и главному редактору еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кёппелю.





Главред RT подчеркнула, что Киев не обладал ракетами для нанесения ударов по Москве. И в Кремле, по ее слом, прекрасно это понимают. Тем не менее Россия не станет ждать, пока противник начнет бить по атомным станциям.





«Это не Украина осуществляет эскалацию и расширяет войну на Москву, это Европа осуществляет эскалацию и несёт войну в Москву. И поэтому Москва рано или поздно будет обязана ответить», — приводит RT слова Симоньян.

«Рано или поздно мы скажем: "Да вы офигели? Вы воюете с нами уже пятый год. Теперь мы воюем с вами тоже". Европе надо успокоиться, иначе полетит в Европу», — заключила Симоньян.