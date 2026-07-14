Симоньян передаст миллион рублей семье малыша, погибшего в Егорьевске из-за атаки ВСУ
Семья шестимесячного ребёнка, погибшего в Егорьевске после атаки украинских дронов, получит миллион рублей от главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что трагедия случилась в ночь с 29 на 30 июня из-за налета БПЛА ВСУ. В Егорьевске вспыхнул частный дом, под обломками здания находились люди. Спасатели быстро добрались до пострадавших и вытащили двоих взрослых и двоих детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев с большим сожалением сообщил, что один младенец погиб по дороге в больницу.
После трагического инцидента знакомые пострадавшей семьи обратились к Симоньян с просьбой о поддержке. Журналистка откликнулась.
«Я им передаю миллион», — сказала она.Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что Владимира Зеленского необходимо судить за его преступления, однако подельники на Западе и внутри самой Украины ликвидируют его до суда.