Симоньян передаст миллион рублей семье малыша, погибшего в Егорьевске из-за атаки ВСУ

14 июля 2026, 00:26

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Семья шестимесячного ребёнка, погибшего в Егорьевске после атаки украинских дронов, получит миллион рублей от главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что трагедия случилась в ночь с 29 на 30 июня из-за налета БПЛА ВСУ. В Егорьевске вспыхнул частный дом, под обломками здания находились люди. Спасатели быстро добрались до пострадавших и вытащили двоих взрослых и двоих детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев с большим сожалением сообщил, что один младенец погиб по дороге в больницу.



После трагического инцидента знакомые пострадавшей семьи обратились к Симоньян с просьбой о поддержке. Журналистка откликнулась.





«Я им передаю миллион», — сказала она.