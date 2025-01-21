«Нашла человека, с которым ощущаю себя немного одинокой и свободной»: Краймбрери о Даве

Мари Краймбрери (Фото: соцсети)
Мари Краймбрери и Давид Манукян встречаются уже третий год, однако не отвечают на прямые вопросы о своем романеи не демонстрируют отношения в соцсетях.
Сейчас пара отдыхает на Мальдивах. При этом совместные фото влюбленные не публикуют. Мари лишь мельком появляется на снимках Давы, но лицо прячет. Однако поклонники видят, что между влюбленными царит полная идиллия.
Она также призналась, что уже нашла такого человека. А летом 2024 года Мари получила предложение выйти замуж, пишет «СтарХит», а родители девушки одобрили ее выбор. По ее словам, отец гордится ей и рад, что она выросла самодостаточной женщиной, которая придерживается семейных ценностей.
В последнее время многие подозревают, что беременна. Такие выводы фанаты сделали из-за ее нарядов. Она больше не демонстрирует фигуру и все чаще прячет ее под просторной одеждой.
Сама певица отмечает, что в ее личной жизни все хорошо, однако публично обсуждать этот вопрос она не хочет.
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«Очень мало в этом мире людей, которые соответствуют нашему внутреннему ощущению одиночества и свободы. И когда ты встречаешь именно такого человека, рядом с которым ты продолжаешь себя ощущать немного одинокой и свободной — в этом состоянии будет хорошо и не нужна другая комната», — рассказывала Краймбрери в VK-подкасте «Вкатит».
Она также призналась, что уже нашла такого человека. А летом 2024 года Мари получила предложение выйти замуж, пишет «СтарХит», а родители девушки одобрили ее выбор. По ее словам, отец гордится ей и рад, что она выросла самодостаточной женщиной, которая придерживается семейных ценностей.
В последнее время многие подозревают, что беременна. Такие выводы фанаты сделали из-за ее нарядов. Она больше не демонстрирует фигуру и все чаще прячет ее под просторной одеждой.
Сама певица отмечает, что в ее личной жизни все хорошо, однако публично обсуждать этот вопрос она не хочет.
«Мне классно дома, я создаю там свою маленькую вселенную. Я интроверт, которому по вечерам просто классно помолчать», — отмечает она.
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Элина Позднякова