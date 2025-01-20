Съемное жилье депутата ГД при муже-миллионере и связь с испанцем: Шокирующие факты о звезде «Универа» Кожевниковой

Мария Кожевникова (Фото: соцсети)
Мало кто знает, что в свои 16 лет Мария Кожевникова начала свой путь к славе под чутким руководством известного продюсера Алсу.
Казалось бы, это была судьба, предначертанная звёздами, но за блестящей оболочкой скрывалась история, полная испытаний и неожиданных поворотов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
С четырех лет Мария начала заниматься художественной гимнастикой, хотя её настоящей мечтой была музыка. В этом возрасте она впервые столкнулась с жесткими требованиями к своему телу: каждые лишние 100 граммов могли стать препятствием на пути к выполнению сложных элементов.
В результате девочка оказалась в крайне тяжелом состоянии, наркоз был противопоказан. Два долгих дня она провела без сознания, а врачи лишь могли наблюдать за её состоянием. Чудом Мария выжила, а боли в животе исчезли сами по себе. Истинный диагноз так и остался неизвестным, но после этого испытания она вновь вернулась к тренировкам.
Мария Кожевникова откровенно делится воспоминаниями о своем детстве.
Эта искренность вызывает симпатию: Мария честно признает, что по сравнению с трудностями, с которыми сталкивались многие ее сверстники, ее жизнь была полна благополучия.
В 14 лет Мария вместе с мамой и друзьями отправилась в Сан-Ремо на отдых. В их отеле остановилась семья испанского аристократа, у которого был 16-летний сын по имени Виктор. Судьба свела подростков у бассейна, между ними завязалось знакомство. Когда отпуск подошел к концу, Виктор удивил Кожевникову, прислав ей великолепную корзину экзотических цветов. Это были её первые серьезные отношения, которые могли бы привести к чему-то большему, даже к свадьбе. Однако жизнь распорядилась иначе, и этот роман так и не завершился долгожданным союзом.
В результате из множества претенденток именно Кожевникова стала первой, кого утвердили в группу «Любовные истории». Мама Марии подписала пятилетний контракт с Белоцерковским, открывая перед дочерью двери в мир музыки. Однако дальнейшее сотрудничество оказалось не таким простым: постоянные споры и конфликты с продюсером быстро привели к разрыву отношений. В итоге контракт был аннулирован, а мечта Марии о карьере певицы осталась неосуществленной.
Тем не менее, съемочный процесс оказался далеким от идеала. Атмосфера на площадке была пропитана токсичностью и конфликтами, особенно в отношениях с партнером по сериалу Араратом Кещяном. Кожевникова признается, что их разница в характерах порождала напряжение.
В итоге актриса приняла решение не возвращаться на съемки нового сезона. Хотя недавно они пересеклись на дне рождения Михаила Галустяна, Мария не почувствовала желания восстановить общение с коллегой.
Знакомство с бизнесменом Евгением Васильевым состоялось в 2011 году, а уже через два года пара обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Вокруг их отношений ходили слухи о том, что Васильев был женат, поэтому они ограничились только венчанием.
Судя по дате рождения их первенца, можно предположить, что на момент церемонии Мария уже ждала ребенка. 19 января 2014 года на свет появился мальчик, которого назвали Иваном. Спустя год, 26 января, Кожевникова подарила жизнь своему второму сыну, Максиму. В июне 2017 года актриса стала матерью в третий раз — ее третий сын Василий родился в одной из московских клиник.
Однако в 2023 году Кожевникова изменила свое мнение и подарила супругу сына Александра. Несмотря на это, сама она пока приобрела квартиру только для своей матери, которая переехала в комфортную трехкомнатную квартиру в Подмосковье.
Отношение к Кожевниковой в рунете остается неоднозначным. Многие пользователи, кажется, завидуют ее успехам, в то время как другие выражают недовольство по поводу ее политической деятельности. Некоторые считают, что актрисам и спортсменам не место в политике.
Таким образом, жизнь Марии Кожевниковой продолжает вызывать активные обсуждения и споры в обществе, отражая сложные отношения между личной жизнью знаменитостей и общественным мнением.
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Художественная гимнастикаМария Кожевникова появилась на свет 14 ноября 1984 года в Москве в семье, где спорт и образование занимали важное место. Отец девочки — заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а мама, преподаватель английского языка, привила детям любовь к знаниям. В семье также рос старший брат.
С четырех лет Мария начала заниматься художественной гимнастикой, хотя её настоящей мечтой была музыка. В этом возрасте она впервые столкнулась с жесткими требованиями к своему телу: каждые лишние 100 граммов могли стать препятствием на пути к выполнению сложных элементов.
Удалили здоровый аппендиксНезадолго до своего 11-летия юная спортсменка попала в больницу с подозрением на перитонит. Однако диагноз оказался ошибочным. В больнице, несмотря на ужасные условия, Маше стало лучше. Но судьба вновь сыграла с ней злую шутку: дежурные практиканты перепутали её с другой пациенткой и удалили здоровый аппендикс.
В результате девочка оказалась в крайне тяжелом состоянии, наркоз был противопоказан. Два долгих дня она провела без сознания, а врачи лишь могли наблюдать за её состоянием. Чудом Мария выжила, а боли в животе исчезли сами по себе. Истинный диагноз так и остался неизвестным, но после этого испытания она вновь вернулась к тренировкам.
Фото: iStock/Sasiistock
Мария Кожевникова откровенно делится воспоминаниями о своем детстве.
«Мне никогда не было легко. Однако, если смотреть с точки зрения советских реалий, я, благодаря заботливым родителям, жила практически как принцесса. Мое раннее детство прошло не в условиях голодной и нищей перестроечной России, а в благополучных европейских странах — Англии, Швеции и Швейцарии, где мой отец играл в хоккей. В те времена нашим спортсменам уже разрешили подписывать контракты за границей. Мама, хотя и окончила институт иностранных языков, полностью посвятила себя нам с братом Андреем. Мы постоянно соперничали — за внимание родителей, за кресло у телевизора, пульт, видеомагнитофон. Причины для споров находились всегда», — поделилась она.
Эта искренность вызывает симпатию: Мария честно признает, что по сравнению с трудностями, с которыми сталкивались многие ее сверстники, ее жизнь была полна благополучия.
Развод родителейРазвод родителей стал для Марии настоящим испытанием. Подростковая обида на отца, как это часто бывает в таком возрасте, оставила глубокий след в ее душе. Лишь став взрослой, она смогла преодолеть свои чувства и вновь наладить общение с ним, осознав, что мир не так прост и однозначен.
В 14 лет Мария вместе с мамой и друзьями отправилась в Сан-Ремо на отдых. В их отеле остановилась семья испанского аристократа, у которого был 16-летний сын по имени Виктор. Судьба свела подростков у бассейна, между ними завязалось знакомство. Когда отпуск подошел к концу, Виктор удивил Кожевникову, прислав ей великолепную корзину экзотических цветов. Это были её первые серьезные отношения, которые могли бы привести к чему-то большему, даже к свадьбе. Однако жизнь распорядилась иначе, и этот роман так и не завершился долгожданным союзом.
Фото: iStock/julof90
Проявила настойчивость и убедительностьВ 16 лет Мария завершила свою спортивную карьеру, завоевав звание мастера спорта. Этот этап в жизни стал для нее отправной точкой к осуществлению давней мечты — карьере певицы. Удача улыбнулась ей, когда она узнала о наборе участниц для нового проекта под руководством продюсера самой Алсу, Валерия Белоцерковского. Несмотря на отсутствие вокальных навыков и явные проблемы с интонированием, Мария проявила настойчивость и убедительность, что позволило ей пройти во второй тур кастинга.
В результате из множества претенденток именно Кожевникова стала первой, кого утвердили в группу «Любовные истории». Мама Марии подписала пятилетний контракт с Белоцерковским, открывая перед дочерью двери в мир музыки. Однако дальнейшее сотрудничество оказалось не таким простым: постоянные споры и конфликты с продюсером быстро привели к разрыву отношений. В итоге контракт был аннулирован, а мечта Марии о карьере певицы осталась неосуществленной.
Фото: iStock/9parusnikov
Настоящий хит на ТНТМария, после трехлетнего романа с уроженцем Челябинска Ильей, пережила сложный период расставания. Несмотря на сильные чувства и регулярные поездки на Урал, отношения не привели к желаемому финалу. Однако вскоре после этого в ее жизни произошел значимый поворот — она получила роль в популярном ситкоме «Универ», который стал настоящим хитом на канале ТНТ.
Тем не менее, съемочный процесс оказался далеким от идеала. Атмосфера на площадке была пропитана токсичностью и конфликтами, особенно в отношениях с партнером по сериалу Араратом Кещяном. Кожевникова признается, что их разница в характерах порождала напряжение.
«Это совершенно не мой человек. У нас случались конфликты, бывало, чуть до драк не доходило», — объяснила она.
В итоге актриса приняла решение не возвращаться на съемки нового сезона. Хотя недавно они пересеклись на дне рождения Михаила Галустяна, Мария не почувствовала желания восстановить общение с коллегой.
Депутат ГДМария Кожевникова впервые выразила свою политическую позицию в 2011 году, став доверенным лицом Общероссийского народного фронта и участвуя в праймериз «Единой России» в Томске. В декабре того же года она была избрана депутатом Государственной думы. Несмотря на критику со стороны публики, которая не понимала, как актриса из сериалов могла занять место в парламенте, Кожевникова не обращала на это внимания и продолжала развивать свою политическую карьеру.
«По какому праву блондинка из сериалов, снимавшаяся для «Плейбоя», заняла место в российском парламенте?», — сыпались упреки на нее.
Личная жизньВ личной жизни Марии Кожевниковой в тот же период произошли значительные изменения.
Знакомство с бизнесменом Евгением Васильевым состоялось в 2011 году, а уже через два года пара обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Вокруг их отношений ходили слухи о том, что Васильев был женат, поэтому они ограничились только венчанием.
Судя по дате рождения их первенца, можно предположить, что на момент церемонии Мария уже ждала ребенка. 19 января 2014 года на свет появился мальчик, которого назвали Иваном. Спустя год, 26 января, Кожевникова подарила жизнь своему второму сыну, Максиму. В июне 2017 года актриса стала матерью в третий раз — ее третий сын Василий родился в одной из московских клиник.
Фото: iStock/oatawa
Живет в съемном жильеВ 2020 году она открыто заявила о своих планах не рожать четвертого ребенка, пока семья живет в съемном жилье. Вместе с мужем, матерью и детьми они арендовали просторный коттедж площадью 400 квадратных метров, при этом актриса активно откладывала средства на приобретение собственного дома.
Однако в 2023 году Кожевникова изменила свое мнение и подарила супругу сына Александра. Несмотря на это, сама она пока приобрела квартиру только для своей матери, которая переехала в комфортную трехкомнатную квартиру в Подмосковье.
Отношение к Кожевниковой в рунете остается неоднозначным. Многие пользователи, кажется, завидуют ее успехам, в то время как другие выражают недовольство по поводу ее политической деятельности. Некоторые считают, что актрисам и спортсменам не место в политике.
«Так она вроде бы живет с мужчиной, который еще не развелся с предыдущей женой», или «Кто бы мог подумать, что такая актриса сможет выйти замуж за миллионера», — пишут пользователи в сети.
Таким образом, жизнь Марии Кожевниковой продолжает вызывать активные обсуждения и споры в обществе, отражая сложные отношения между личной жизнью знаменитостей и общественным мнением.
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Дарья Осипова