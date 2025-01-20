Анастасия Волочкова раскрыла детали личной жизни на фоне слухов о романе с 26-летним танцором

Марчела Абабий и Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Балерина Анастасия Волочкова на фоне слухов о романе с 26-летним танцором раскрыла детали своей личной жизни.
В декабре прошлого года звезда объявила, что у неё есть бойфренд, а в ходе недавней поездки на Мальдивы с мужчиной назвала себя женой. Выяснилось, что в путешествие Волочкова отправилась с 26-летним танцором Марчелой Абабием, чтобы открыть творческий центр. Однако, как оказалось, молодой человек не просто знакомый и коллега.
При этом она подчеркнула, что, хоть и мечтает о серьёзных отношениях, всё же не намерена их заводить, поскольку у неё слишком высокие требования к мужчинам. По её словам, мужчина по различным критериям должен содержать в себе «три Волочковых».
Знаменитость добавила, что не хотела афишировать романтические отношения с Марчелой, однако её поклонники провели собственное расследование и всё выяснили.
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«Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина», – заявила балерина в понедельник на вечеринке в честь своего 49-летия.
При этом она подчеркнула, что, хоть и мечтает о серьёзных отношениях, всё же не намерена их заводить, поскольку у неё слишком высокие требования к мужчинам. По её словам, мужчина по различным критериям должен содержать в себе «три Волочковых».
Знаменитость добавила, что не хотела афишировать романтические отношения с Марчелой, однако её поклонники провели собственное расследование и всё выяснили.
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Анастасия Чинкова