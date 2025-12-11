В Кузбассе ожидается потепление на 25 °С
На предстоящих выходных в Кузбассе потеплеет на 25 °С. Об этом сообщили в ЦГМС Кемерова.
По данным «Сiбдепо», ночью 12 декабря в регионе будет -15…-20 °С, местами — порядка -22…-27 °С. Днем столбики термометров покажут -6…-11 °С, а местами будет -12…-17 °С.
«Ночью в субботу похолодает до -24 °С, а днём потеплеет на 25 °С. Термометры покажут -4…+1 °С, местами от -7 до -12 °С. Ночью преимущественно будет без осадков, днем местами пройдет небольшой снег», — говорится в материале.
Ночью в воскресенье синоптики прогнозируют от -2 до -7 °С, а местами от -8 до -13 °С. Днем потеплеет до -3…+2 °С. Ожидается снег и метель.
Тем временем в Москве к вечеру 12 декабря, напротив, ожидается резкое похолодание, метель и гололедица на дорогах. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«К вечеру понижение температуры будет до -3...-5 °С. И это понижение сопряжено с усилением ветра до 15 м/c, а местами с порывами до 17 м/c. Дождь может смениться на мокрый снег и снег», — отметил эксперт.
Он добавил, что в выходные морозы усилятся. Так, в субботу прогнозируется -5...-7 °С и сильный ветер, а в воскресенье температура опустится до -7...-10 °С.