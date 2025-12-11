Жителей Подмосковья предупредили о метели и гололедице в пятницу

11 декабря 2025, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье уже в предстоящую пятницу будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические явления. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





По территории региона будет волнами проходить холодный фронт.

«В связи с этим 12 декабря до конца суток в Московской области ожидается дождь, переходящий в снег. Местами будет фиксироваться налипание мокрого снега. В отдельных районах ожидается метель, на дорогах – сильная гололедица. Усилится ветер. Его порывы будут достигать 15 м/с», – сообщили в ведомстве.