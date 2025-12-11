Жителей Подмосковья предупредили о метели и гололедице в пятницу
В Подмосковье уже в предстоящую пятницу будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические явления. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
По территории региона будет волнами проходить холодный фронт.
«В связи с этим 12 декабря до конца суток в Московской области ожидается дождь, переходящий в снег. Местами будет фиксироваться налипание мокрого снега. В отдельных районах ожидается метель, на дорогах – сильная гололедица. Усилится ветер. Его порывы будут достигать 15 м/с», – сообщили в ведомстве.Там призвали жителей быть бдительными и осторожными, соблюдать правила безопасности, сохранять спокойствие и не поддавайтесь панике.
В случае необходимости следует обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.