Подмосковные дорожники подготовили к резкому ухудшению погоды 600 единиц техники
В Московской области дорожные службы перевели в режим повышенной готовности в ожидании ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Специалисты Мосавтодора планируют работы, необходимые для безопасного проезда по подведомственной сети региональных дорог.
«Дорожники готовы к резкому ухудшению погоды. Они проведут противогололёдную обработку и уборку снега на региональных дорогах, в том числе посадочных площадках и тротуарах. Мы круглые сутки следим за погодными условиями. Организовали дежурство более 600 единиц спецтехники», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По прогнозам синоптиков, в Московской области уже в пятницу днём ожидаются снегопад и метель. Ветер усилится до 15 м/с, а вечером возможна сильная гололедица. Ночью температура упадёт до -7°С.
В подмосковном Минтрансе призвали водителей не выезжать на летней резине и отказаться от дальних поездок. Тем, кто всё же будет пользоваться личным транспортом, следует увеличить дистанцию, снизить скорость и избегать резких манёвров. Также необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и мест притяжения жителей.
В случае чрезвычайной ситуации или аварии нужно позвонить по единому телефону 112. При ДТП не следует оставаться в автомобиле или рядом с ним, так как это опасно.