Непогода оставила жителей Кузбасса без света и воды

12 марта 2026, 13:38

Фото: iStock/Viktoriya Kuzmenkova

Жители Новокузнецкого района Кемеровской области остались без электричества и водоснабжения из-за сильного ветра. Произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщил глава Андрей Шарнин.





Так, непогода принесла неприятности жителям нескольких поселков. Аварийные бригады уже вернули воду в Степной и дали электричество Калмыковскому, Алексеевке, Южному и Бунгуру.





«Сара-Чумыш — частично без холодной воды в связи с отключением электроэнергии. На месте работает бригада, меняет аварийный участок. Обещают справиться до конца дня, получится раньше — обязательно сообщу», — приводит «Сiбдепо» слова Шарнина.