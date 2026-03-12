Непогода оставила жителей Кузбасса без света и воды
Жители Новокузнецкого района Кемеровской области остались без электричества и водоснабжения из-за сильного ветра. Произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщил глава Андрей Шарнин.
Так, непогода принесла неприятности жителям нескольких поселков. Аварийные бригады уже вернули воду в Степной и дали электричество Калмыковскому, Алексеевке, Южному и Бунгуру.
«Сара-Чумыш — частично без холодной воды в связи с отключением электроэнергии. На месте работает бригада, меняет аварийный участок. Обещают справиться до конца дня, получится раньше — обязательно сообщу», — приводит «Сiбдепо» слова Шарнина.
Глава района добавил, что без электричества остаются жители двух улиц в поселке Березово. Он пообещал в ближайшее время решить эту проблему. Шарнин призвал жителей набраться терпения и не паниковать.