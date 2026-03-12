Снежный шторм и метель движутся на Кузбасс

12 марта 2026, 13:14

Фото: iStock/Dreef

В пятницу, 13 марта, в Кемеровской области ожидается ветер с порывами до 23 м/с, метели, сильный снег и гололед. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Кузбассу и призвали местных жителей соблюдать меры предосторожности.





Так, водителям порекомендовали отказаться от резких маневров, строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию в условиях ухудшения видимости и гололеда, пишет VSE42.RU.





«Пешеходам необходимо пересекать проезжую часть только в установленных местах, а в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде. И важно помнить о правилах безопасности в условиях сильного ветра на улице», — говорится в сообщении.

«В регионе завтра ожидается ветер с порывами до 23 м/с. Ночью выпадет снег, местами сильный, а также пройдет метель. В дневное время в пятницу тоже будет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели и гололедные явления», — отметили в ведомстве.