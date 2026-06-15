Садовод Воронова предупредила о нашествии слизней и гусениц в столичном регионе

15 июня 2026, 19:15

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В столичном регионе текущим летом ожидается нашествие гусениц, медведок и слизней. Об этом предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





Она пояснила, что мягкая и снежная зима, а также теплое начало весны позволили вредителям прекрасно перезимовать, а теперь они активно размножаются. Речь идет о гусеницах, долгоносиках, колорадских жуках, проволочниках, медведках и слизнях.





«Всех этих вредителей средней полосы в этом году будет больше — не в два раза, но в полтора вполне можно ожидать. Поэтому нужно уже сейчас запасаться инсектицидами», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.