Садовод Воронова предупредила о нашествии слизней и гусениц в столичном регионе
В столичном регионе текущим летом ожидается нашествие гусениц, медведок и слизней. Об этом предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Она пояснила, что мягкая и снежная зима, а также теплое начало весны позволили вредителям прекрасно перезимовать, а теперь они активно размножаются. Речь идет о гусеницах, долгоносиках, колорадских жуках, проволочниках, медведках и слизнях.
«Всех этих вредителей средней полосы в этом году будет больше — не в два раза, но в полтора вполне можно ожидать. Поэтому нужно уже сейчас запасаться инсектицидами», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.
Эксперт добавила, что бороться с насекомыми необходимо с помощью специальных препаратов, а народные средства в этом не помогут. Обработку участка от вредителей стоит в сухую погоду при температуре не выше 35 °С, заключила садовод.