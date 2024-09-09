«Непредсказуемые вещи»: Врач объяснил смерть 17-летней девочки от менингита

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Несколько дней назад в Самарской области 17-летняя девочка за сутки «сгорела» от менингита на руках у родителей. У школьницы поднялась температура, пропал аппетит, появились пятна на теле, а позже отказали в работе органы. Однако, сданные в больнице анализы не показали никаких отклонений, как и врачи, которые сделали жаропонижающий укол и сказали оставаться дома до выздоровления.
После ухудшения состояния приехавшие инфекционисты поставили Арине диагноз — менингококковая инфекция, сказав, что надежды никакой нет.
Через несколько часов девочка умерла в реанимации под аппаратом ИВЛ.
Президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с «Радио 1» сообщил, что менингит, вызванный менингококковой инфекцией, является тяжелым и серьезным заболеванием.
По его мнению, летальный исход 17-летней Арины мог произойти из-за врачебной ошибки, однако и здесь есть свои нюансы.
Он добавил, что определить менингит может только специалист, но насторожить могут некоторые специальные признаки: ригидность затылочных мышц, когда человек не может нагнуть голову, очень выраженные головные боли с высокой температурой, плохое самочувствие во всем теле.
Читайте также:
«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
Мужчина лишился пениса из-за чрезмерного употребления алкоголя
«Онемение и боль»: Невролог рассказала о последствиях длительной работы за ПК и смартфоном
Через несколько часов девочка умерла в реанимации под аппаратом ИВЛ.
Президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с «Радио 1» сообщил, что менингит, вызванный менингококковой инфекцией, является тяжелым и серьезным заболеванием.
«Без специфического лечения такая болезнь грозит летальным исходом. Она бывает достаточно редко, не все врачи сталкивались с этой патологией. И это, конечно, показание к экстренной госпитализации и к проведению серьезной терапии», — сказал врач.
По его мнению, летальный исход 17-летней Арины мог произойти из-за врачебной ошибки, однако и здесь есть свои нюансы.
«Это могла быть врачебная ошибка, но чем она вызвана, нужно разбираться. Может, причина в том, что «клиника» была стерта: не всегда врач может сразу разобраться, если нет признаков конкретного заболевания, которое может развиваться очень быстро. Здесь непредсказуемые вещи. И смертность от менингита очень высокая. Это тяжелая патология. С другой стороны, у нас есть проблема со времен ковидной эпидемии в том, что ограничена госпитализация по другим заболеваниям, не касающимся коронавируса. И все насторожены относительно ковида, позабыв о том, что есть масса других тяжелых заболеваний. Здесь нужно пересматривать правила госпитализации», — объяснил эксперт.
Он добавил, что определить менингит может только специалист, но насторожить могут некоторые специальные признаки: ригидность затылочных мышц, когда человек не может нагнуть голову, очень выраженные головные боли с высокой температурой, плохое самочувствие во всем теле.
«Специфически нужно быть настроенным на ту или иную конкретную патологию, потому что заболеваний тяжелых много. Человек в таком состоянии должен находиться в стационарных условиях. Здесь вероятность ошибки всегда очень высокая. Нужно обращаться к специалисту в любом случае. А для врачей: нам нужны больше объемы стационарной помощи, чтобы не было ситуаций, когда мы хотим сократить поток госпитализаций, и в результате кто-то страдает. Пусть лучше будет больше госпитализацией, чем такого, что пропустили какое-то заболевание, и человек умирает», — заключил Семен Гальперин.
Читайте также:
«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
Мужчина лишился пениса из-за чрезмерного употребления алкоголя
«Онемение и боль»: Невролог рассказала о последствиях длительной работы за ПК и смартфоном
Анастасия Бондарева