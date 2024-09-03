«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей

Фото: iStock / gorodenkoff
В Самарской области 17-летняя девочка за сутки буквально «сгорела» от менингита на руках у родителей.
Как проявилась и протекала смертельная болезнь у 17-летней Арины, рассказывает редакция «Радио 1».
Фото: iStock/ Tero Vesalainen
Дома мать заметила, что пятно на руке Арины стало увеличиваться и становиться все ярче, на теле начали появляться новые пятна. Тогда женщина вновь вызвала скорую помощь.
Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen
Читайте также:
Рвота, слабость, головные боли: школьника парализовало после укуса комара
В ВОЗ предупредили о распространении в мире опасной супербактерии
Врач Демьяновская заявила о смертельной опасности энтеровируса
Как проявилась болезньДнем 13 августа 17-лнтняя Арина почувствовала себя плохо. Родители измерили температуру у дочери, градусник показал 37,5. Было 17:00. Буквально за 10 минут температура девочки выросла до 40,3 градусов и ей вызвали скорую помощь. Прибывшие медики сделали подростку укол с жаропонижающим и посоветовали не ехать в больницу, а оставаться дома и ждать, пока состояние девочки стабилизируется. И действительно, спустя короткое время, Арине стало намного лучше, проснулся аппетит. Но уже к ночи температура вновь поднялась до 39 градусов и девочку вырвало. Арина начала жаловаться на сильные боли во всем теле, тогда семья собралась и поехала в больницу. Часы показывали полночь.
«Все хорошо, анализы в норме»В больнице девочку осмотрел дежурный педиатр и не заметил ничего серьезного. Также в приемном отделении у пациентки взяли все необходимые анализы, которые оказались в норме. Госпитализировать больную не стали и отправили лечиться домой, сделав очередной жаропонижающий укол. Уже там мать девушки заметила появившееся на руке дочери пятно, но врач пояснила, что это лишь последствие высокой температуры. В 02:00 семья поехала домой, уже тогда Арина передвигалась с трудом, боли в теле усилились.
Фото: iStock/ Tero Vesalainen
Дома мать заметила, что пятно на руке Арины стало увеличиваться и становиться все ярче, на теле начали появляться новые пятна. Тогда женщина вновь вызвала скорую помощь.
Врачи не смогли поставить диагнозЖенщина настояла, чтобы дочь госпитализировали. Уже к этому времени не могла девочка передвигаться самостоятельно и с четвертого этажа спускалась с помощью отца и медбрата. Больной поставили очередной жаропонижающий укол, от которого состояние Арины улучшилось, но через короткое время она вновь начала жаловаться на сильнейшие боли, плакала и говорила, что хочет спать. Тем временем пятна покрывали уже все тело и лицо девочки.
«Я умоляла врачей сделать что-нибудь, не понимала, почему они теряют время. Потом приняли решение положить ее в реанимацию. После этого врач периодически приходил, говорил, что взяли анализы, все хорошо, температуру снизили до 37,9 °C», — рассказала мама Арины в беседе с ИА sovainfo.ru.Утром 14 августа врачи приняли решение отправить пациентку в Самару на вертолете санавиации. Заведующая реанимацией тогда объяснила родителям, что пятен становится все больше, но врачи так и не могут разобраться, что происходит с Ариной.
«Надежды нет никакой – жить осталось шесть часов»В 11.00 прибыли инфекционисты из Самары. Через полчаса они поставили страшный диагноз — менингококковая инфекция. Тогда доктор сказал родителям, что надежды на выздоровление нет, а с таким диагнозом живут не более шести часов. К тому моменту у Арины уже начали отказывать органы. Женщина собралась в реанимацию к дочери, пока ей искали бахилы, произошло страшное: у Арины остановилось сердце. В 17.20 девочка умерла. Вскрытие поставленный диагноз подтвердило.
Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen
Смерть была не напрастнаЧерез несколько часов после смерти Арины у ее подруги начали проявляться похожие симптомы, однако девочку удалось спасти, так как вовремя начали необходимое лечение.
Читайте также:
Рвота, слабость, головные боли: школьника парализовало после укуса комара
В ВОЗ предупредили о распространении в мире опасной супербактерии
Врач Демьяновская заявила о смертельной опасности энтеровируса
Элина Позднякова