Мужчина лишился пениса из-за чрезмерного употребления алкоголя

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Врачи ампутировали 65-летнему мужчине пенис. Одной из причин этого стало злоупотребление алкоголем, которое в сочетании с другими недугами привело к гангрене тканей.
Человек попал в больницу с жалобами на плохое самочувствие, к тому же будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, передаёт телеграм-канал «Кровавая барыня». Ситуацию осложнял обнаруженный у пациента запущенный диабет второго типа. Врачи привели мужчину в чувство, прописали антибиотики, а также, как следует из отчётов, «травмирующе» установили катетер в уретру, после чего отправили бедолагу домой.
Через неделю он снова оказался на больничной койке с температурой 39, увеличенной простатой, множественными воспалениями и очагами гниения в паховой области, а также заметным хрустом лобковой кости. Обследование показало, что злоупотребление алкоголем в сочетании с травмирующей установкой катетера и диабетом привели к развитию гангрены Фурнье.
Медики делали всё возможное, но спасти половой орган мужчине не удалось — пенис пришлось ампутировать. Пациенту провели курс лечения, сделали переливание крови и ещё через неделю домой отпустили уже не вполне мужчиной.
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Через неделю он снова оказался на больничной койке с температурой 39, увеличенной простатой, множественными воспалениями и очагами гниения в паховой области, а также заметным хрустом лобковой кости. Обследование показало, что злоупотребление алкоголем в сочетании с травмирующей установкой катетера и диабетом привели к развитию гангрены Фурнье.
Медики делали всё возможное, но спасти половой орган мужчине не удалось — пенис пришлось ампутировать. Пациенту провели курс лечения, сделали переливание крови и ещё через неделю домой отпустили уже не вполне мужчиной.
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Александр Бойцов