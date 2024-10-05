«Неприятное озарение»: москвичка выбросила старую юбку с полумиллионом рублей в кармане

В первую очередь, чтобы получать высокую пенсию, нужно работать официально и получать «белую» зарплату, а не выплаты в конверте, с которых не идёт никаких пенсионных отчислений. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.