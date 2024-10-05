Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Неприятное озарение»: москвичка выбросила старую юбку с полумиллионом рублей в кармане

«Неприятное озарение»: москвичка выбросила старую юбку с полумиллионом рублей в кармане

Жительница Москвы выбросила старую одежду, в которой хранила около 500 тыс руб
05 октября 2024, 11:57
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Москвичка выбросила старую одежду, в которой хранила около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 29 сентября жительница столицы Светлана вынесла на мусорку пакет со старой одеждой, которую уже давно не носит. Затем женщина отправилась по своим делам, а когда проходила мимо мусорки по пути назад заметила, что пакет уже забрали. Порадовавшись за то, что её одежда кому-то пригодилась, она со спокойной душой отправилась домой.

Однако на следующий день на Светлану сошло озарение: она вспомнила, что в кармане своей старой юбки хранила все сбережения. В общей сложности там было порядка полумиллиона рублей.



В этот момент женщине резко стало плохо, у неё сильно подскочило давление. Пришлось вызвать скорую помощь.

Придя в себя, Светлана отправилась в полицию и написала заявление. Однако спустя несколько дней отпустила эту ситуацию, поняв, что деньги вряд ли удастся вернуть, а здоровье намного важнее.

Читайте также:

В Хабаровске водитель автобуса взял ребёнка в «заложники» за неоплату проезда

Напавший на полицейского в Москве голландец может получить до 10 лет тюрьмы

На похоронах матери сын увидел в гробу чужую женщину
#москва
#мусор
#деньги
#женщина
#одежда
#сбережения
Московский сервис запускает для школьников цифрового учителя на базе ИИ
Мэр Собянин рассказал о цифровом учителе на базе ИИ в МЭШ для школьников
05 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/Drazen Zigic

Сервисы Московской электронной школы (МЭШ) — это основная единая цифровая образовательная система Москвы. Проект помогает школьникам, родителям и учителям. О преимуществах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 5 октября.
В МЭШ есть сервис «Электронный журнал», который помогает заранее планировать уроки, выдавать домашнее задание, отслеживать посещаемость и ставить оценки с комментариями педагога, рассказал мэр.
«Среди важных обновлений текущего учебного года можно выделить сервис на базе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» по математике, который предлагает индивидуальные задания для учеников 5–9-х классов», — написал Собянин в Telegram-канале.

Еще один сервис «Библиотека МЭШ» предоставляет школьникам доступ ко всем учебникам, пособиям и другим необходимым школьным материалам. Также в помощь школе есть сервис «Аттестация педагогов», где учителя могут добровольно проходить аттестацию и следить за ее результатами.

Читайте также:

Россияне назвали своих любимых учителей-предметников

Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя

Изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 25 октября
#учитель
#помощь
#уроки
#учителя
#сервис
#журнал
#мэр
#telegram
#библиотека
#ии
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября
05 октября 2024, 11:30

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Москве в ночь с 5 на 6 октября изменится движение поездов на МЦД-2. Об этом сообщил столичный Дептранс в своём Telegram-канале.
Отмечается, что с 23:20 субботы до 05:20 воскресенья изменится движение на D2. На Курском направлении поезда в обе стороны будут следовать по одному пути «на Нахабино» на участке между Курской и Люблино. Интервал движения составов будет увеличен до 40 минут.

Также часть поездов, следующих со стороны Подольска, будут идти по укороченному маршруту от/до станции Царицыно.

На Рижском направлении интервал движения поездов будет увеличен до 30 минут. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту от/до Курского вокзала.

Причиной увеличения интервалов стали ремонтные работы, которые будут проводиться в «окнах» между поездами на участке от Курской до Люблино.

Читайте также:

Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях меняется с 4 по 6 октября

Изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 25 октября

Названы 4 области, куда продлят МЦД
#мцд-2
#москва
#поезда
#расписание
#изменения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скотланд-Ярда покрывал сексуальные домогательства миллиардера Аль-Файеда за взятки
The Guardian: полиция Скотланд-Ярда помогала миллиардеру Аль-Файеду за взятки
05 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/HJBC

Сотрудники британского Скотланд-Ярда за взятку помогали египетскому миллиардеру Мохамеду Аль-Файеду отклонять потенциальные жалобы на его домогательства к женщинам. Об этом сообщает издание The Guardian.
В адрес ведомства поступили обвинения в том, что несколько из его коррумпированных сотрудников помогали Аль-Файеду скрыть последствия домогательств, в которых его обвинения десятки пострадавших женщин.

По одной из версий, жертвой такой коррупционной схемы стала, помимо прочих, няня детей Аль-Файеда, которую сначала уволили за отказ бизнесмену, а затем арестовали по сфабрикованному делу после того, как она пригрозила подать иск в полицию о сексуальных домогательствах. После женщину всё же отпустили без предъявления обвинений.

В настоящее время полиция Лондона проводит проверку всех заявлений, поступивших в адрес Аль-Файеда.

Напомним, что египетский бизнесмен умер в августе 2023 года, а в этом году стало известно о сексуальном насилии, которому он подверг как минимум 37 женщин.

Читайте также:

Сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним подростком

«Мама, мне больно»: за что мать изнасиловала фаллоимитаторами 12-летнего сына

«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней к сексу, подробности
#великобритания
#полиция
#взятка
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки
05 октября 2024, 10:56

Фото: istockphoto/nevodka

Мошенники изыскивают всё новые способы для того, чтобы вытянуть деньги у доверчивых либо недостаточно подготовленных пользователей. Теперь аферисты часто обманывают пользователей от лица служб доставки.
Чаще всего для своих комбинаций злоумышленники используют названия известных сервисов: СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс доставку» или Delivery Club, сообщили ТАСС сотрудники Роскачества. Мошенники копируют официальные профили служб доставки, а затем отправляют пользователям сообщение, что заказ скомпонован и готов к отправке.

Чтобы узнать подробности условий доставки или отследить заказ, предлагается пройти по фишинговой ссылке. Затем жулики просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя, пароль от онлайн-банка. В результате клиент вместо получения заказа лишается денег.

Читайте также:

Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

ВТБ рассказал о всплеске мошенничества через обновления приложений

Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
#мошенники
#карты
#данные
#яндекс
#клиент
#онлайн
#сотрудники
#доставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России ликвидируют Большую российскую энциклопедию
05 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/anyaberkut

Правительство России приняло решение ликвидировать Большую российскую энциклопедию. Об этом сообщает издание РБК.
Отмечается, что все сведения, хранящиеся на портале, будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики», чтобы усилить её конкурентные преимущества.

Также кабмин собирается выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по зарплате. Долги появились в этом году из-за несвоевременных действий руководства по приведению расходов в соответствие с доведённым финансированием.

Ранее, в июле этого года, основатель «Рувики» Владимир Медейко рассказал о планах по запуску монетизации. Также создатели проекта активно взаимодействуют с нейросетями. Так, в этом месяце в «Рувики» появился собственный искусственный интеллект на базе нейросети Yandex GPT.

Читайте также:

За месяц с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» забронировали 6 тыс книг

Аналог русскоязычной «Википедии» начал работу в тестовом режиме

Суд снова оштрафовал «Википедию» за неудаление запрещённой информации
#россия
#правительство
#платформа
#библиотека
#интернет
#искусственный интеллект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У актёра Василия Ливанова остановилось сердце во время операции
У Василия Ливанова остановилось сердце во время операции, он подключен к ИВЛ
05 октября 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

У Народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас он подключён к ИВЛ и находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 89-летний актёр попал в больницу 29 сентября. Предварительно, у него диагностировали инсульт. Перед госпитализацией его беспокоили слабость, одышка, нарушение речи и постоянные боли.

Врачи экстренно провели операцию, в ходе которой у артиста остановилось сердце. Его оперативно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Ранее, в августе, Ливанову провели ещё одну операцию по удалению тромба и расширению артерии.

Читайте также:

Актера Ливанова подключили к ИВЛ

Актёр и режиссёр Василий Ливанов госпитализирован в Москве

Mash: у сыгравшего Холмса актёра Ливанова подозрение на онкологию
#врачи
#инсульт
#актёр
#сердце
#режиссёр
#нарушение
#медики
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Бессараб назвал условие получения более высокой пенсии
Депутат Бессараб: Для получения высокой пенсию нужно получать «белую» зарплату
05 октября 2024, 10:05

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В первую очередь, чтобы получать высокую пенсию, нужно работать официально и получать «белую» зарплату, а не выплаты в конверте, с которых не идёт никаких пенсионных отчислений. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В разговоре с изданием «Лента.ру» депутат посоветовала желающим претендовать на высокую пенсию выработать необходимый стаж и получить необходимое количество пенсионных баллов. Также парламентарий напомнила, что сейчас государство предоставляет возможность софинансирования, и ею стоит воспользоваться. Чтобы обезопасить себя, есть смысл отложить пенсионные сбережения. Это даст дополнительно порядка 360 тысяч рублей.

Светлана Бессараб подчеркнула, что на сегодняшний день нет пенсий ниже прожиточного минимума во всех субъектах Российской Федерации. Если такая ситуация встречается, то это, как правило, связано с так называемой теневой занятостью, когда человек не был официально трудоустроен и не выработал необходимый пенсионный стаж, хотя и трудился все эти годы. Поэтому так важны официальное трудоустройство и «белая» зарплата, заключила депутат.

Читайте также:

Индексация страховых пенсий в 2025 году будет осуществлена с 1 января

Повышение пенсий с 1 октября 2024: кому и на сколько проиндексируют выплаты

Назван средний размер пенсий россиян в 2025 году
#зарплата
#трудоустройство
#человек
#депутат
#государство
#сбережения
#пенсия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине чиновник лёг на кровать и гладил изъятые при обыске пачки долларов
05 октября 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

На Украине во время обыска чиновник лёг на кровать и принялся нежно перебирать и поглаживать изъятые пачки денег. При обысках у него и его матери нашли более шести миллионов долларов.
Речь идет об уголовном деле руководительницы медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда, сообщает украинское издание «Страна.ua». Следователи установили, что чиновница и её сын обогащались за счёт уклонистов от мобилизации. В её кабинете были обнаружены поддельные медицинские документы, а также списки украинцев с фиктивными диагнозами.



Во время обыска Крупа пыталась выбросить в окно две сумки, набитые долларами. На кадрах видеозаписи, сделанной полицейскими, видно, как её сын лежит на кровати, заваленной пачками купюр, и нежно поглаживает и перебирает их. У семейства обнаружены также большое количество драгоценностей, 30 объектов недвижимости и девять автомобилей.

Читайте также:

СБУ задержала руководителя украинского «Энергоатома» при взятке в 2400 долларов

На Украине стала известна стоимость «белого билета» для отсрочки от мобилизации

«Страна»: украинский депутат за $14 тысяч помог уклонисту бежать за границу
#окно
#следователи
#документы
#счёт
#сын
#украина
#чиновники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следственный комитет возбудил дело против молодёжных банд мигрантов в Петербурге
05 октября 2024, 08:15

Фото: сайт Кремля

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело против молодёжных банд, состоящих из мигрантов. Причиной стал настоящий террор, который представители группировок из иностранцев развернули против жителей города.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщили в Следственном комитете, ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой несколько молодых приезжих толпой избивают петербуржца. Сообщается, что в городе снова появились банды, состоящие из молодых мигрантов, которые терроризируют местное население.

Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство). О ходе расследования будет информирован Центральный аппарат Следственного комитета РФ, подчеркнули в ведомстве.

Читайте также:

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Петербурга мигрантами

В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям Великой Отечественной войны

В Подмосковье мигранты захватили две квартиры пенсионерки
#уголовное ук
#хулиганство
#аппарат
#население
#ск рф
#бастрыкин
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате