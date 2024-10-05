«Неприятное озарение»: москвичка выбросила старую юбку с полумиллионом рублей в кармане

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Москвичка выбросила старую одежду, в которой хранила около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 29 сентября жительница столицы Светлана вынесла на мусорку пакет со старой одеждой, которую уже давно не носит. Затем женщина отправилась по своим делам, а когда проходила мимо мусорки по пути назад заметила, что пакет уже забрали. Порадовавшись за то, что её одежда кому-то пригодилась, она со спокойной душой отправилась домой.
Однако на следующий день на Светлану сошло озарение: она вспомнила, что в кармане своей старой юбки хранила все сбережения. В общей сложности там было порядка полумиллиона рублей.
В этот момент женщине резко стало плохо, у неё сильно подскочило давление. Пришлось вызвать скорую помощь.
Придя в себя, Светлана отправилась в полицию и написала заявление. Однако спустя несколько дней отпустила эту ситуацию, поняв, что деньги вряд ли удастся вернуть, а здоровье намного важнее.
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Однако на следующий день на Светлану сошло озарение: она вспомнила, что в кармане своей старой юбки хранила все сбережения. В общей сложности там было порядка полумиллиона рублей.
В этот момент женщине резко стало плохо, у неё сильно подскочило давление. Пришлось вызвать скорую помощь.
Придя в себя, Светлана отправилась в полицию и написала заявление. Однако спустя несколько дней отпустила эту ситуацию, поняв, что деньги вряд ли удастся вернуть, а здоровье намного важнее.
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Анастасия Чинкова