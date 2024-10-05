Напавший на полицейского в Москве голландец может получить до 10 лет тюрьмы

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Гражданин Нидерландов Харри Йоханес Ван Вурден, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, помещён под стражу. Такое решение принял Таганский районный суд города Москвы.
О происшествии стало известно 4 октября, напоминает РИА Новости. Голландец ударил по лицу сотрудника полиции, который сделал ему замечание за сбитый дорожный знак. Инцидент произошёл неподалёку от станции «Смоленская» Московского метрополитена.
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ван Вурдена избрана на дав месяца. То есть он останется под арестом как минимум до 3 декабря. Гражданину Королевства Нидерланды предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, составляет до десяти лет лишения свободы.
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Александр Бойцов