В Хабаровске водитель автобуса взял ребёнка в «заложники» за неоплату проезда

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva
В Хабаровске водитель автобуса не выпускал 12-летнего школьника из-за того, что он не оплатил проезд. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Мать ребенка рассказала, что он ехал до конечной остановки. В автобусе не было других пассажиров, и мальчик был один. Перед выходом он попытался оплатить проезд, однако оплата не прошла. Тогда водитель начал грубить школьнику, закрыл двери автобуса и не выпустил его.
Мальчик позвонил маме. Женщина по телефону просила водителя освободить его ребенка, однако тот отказался, заявив, что он сначала должен оплатить проезд. Тогда мать перевела ему 50 рублей по номеру телефона, тогда юного заложника отпустили.
По данному факту женщина обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка инцидента.
Читайте также:
Подмосковный таксист набрал кредитов на пассажира, забывшего телефон в машине
«Заткнись и успокойся»: в Подмосковье 14-летняя девочка на скорости выпрыгнула из машины похитителя, подробности
96 новых автобусов выйдут на столичные маршруты в ноябре
Мальчик позвонил маме. Женщина по телефону просила водителя освободить его ребенка, однако тот отказался, заявив, что он сначала должен оплатить проезд. Тогда мать перевела ему 50 рублей по номеру телефона, тогда юного заложника отпустили.
По данному факту женщина обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка инцидента.
Читайте также:
Подмосковный таксист набрал кредитов на пассажира, забывшего телефон в машине
«Заткнись и успокойся»: в Подмосковье 14-летняя девочка на скорости выпрыгнула из машины похитителя, подробности
96 новых автобусов выйдут на столичные маршруты в ноябре
Элина Позднякова