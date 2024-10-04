На похоронах матери сын увидел в гробу чужую женщину

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Инцидент с телами усопших произошел в Новосибирске, где сын на похоронах матери увидел в гробу незнакомую женщину. После разбирательства выяснилось, что в морге перепутали тела.
Бирки и тела покойников перепутали сотрудники новосибирского морга ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ», сообщает КП. Из-за ошибки в морге, мать заявителя увезли за 150 километров, в город Каргат, а в гроб из Новосибирска положили тело другой женщины.
В итоге похороны не состоялись. Сотрудникам бюро ритуальных услуг пришлось экстренно перевозить тела и менять гробы с усопшими, а также успокаивать шокированных родственников. В учреждении уже прошла служебная проверка.
Ранее в подмосковных Люберцах врачи перепутали детей в роддоме и нанесли химические ожоги здоровому младенцу. После обработки неизвестным составом, новорожденный с ожогами на коже попал в больницу.
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В итоге похороны не состоялись. Сотрудникам бюро ритуальных услуг пришлось экстренно перевозить тела и менять гробы с усопшими, а также успокаивать шокированных родственников. В учреждении уже прошла служебная проверка.
Ранее в подмосковных Люберцах врачи перепутали детей в роддоме и нанесли химические ожоги здоровому младенцу. После обработки неизвестным составом, новорожденный с ожогами на коже попал в больницу.
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Лия Мурадьян