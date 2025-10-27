Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст в России

27 октября 2025, 12:29

Львова‑Белова предложила снижение пенсионного возраста для многодетных отцов

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова‑Белова в докладе предложила правительству рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для отцов, имеющих несколько детей.





В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, рекомендацию обосновали целью укрепления института семьи и популяризации многодетности.





«Предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», — гласит он.