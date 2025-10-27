Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст в России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова‑Белова в докладе предложила правительству рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для отцов, имеющих несколько детей.
В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, рекомендацию обосновали целью укрепления института семьи и популяризации многодетности.
«Предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», — гласит он.
Перед этим сообщалось, что с 2026 года в России страховые пенсии вырастут на 7,6%. Депутат Госдумы Светлана Бессараб отмечала, что повышение превысит инфляцию и затронет 38 млн получателей.