Российский пенсионер устроил взрыв, пытаясь вскрыть сейф с боеприпасами болгаркой
В Нижнем Новгороде пенсионер устроил взрыв, пытаясь вскрыть сейф болгаркой
В Нижнем Новгороде пенсионер устроил взрыв, пытаясь вскрыть сейф с боеприпасами болгаркой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, 90-летний местный житель забыл ключи от сейфа и решил резать металл инструментом. Искры попали на порох, который воспламенился, спровоцировав взрыв. Пенсионера экстренно госпитализировали в средне-тяжёлом состоянии с ожогами лица и груди.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне пьяный мужчина угнал ассенизаторскую машину и протаранил несколько автомобилей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: