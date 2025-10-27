Достижения.рф

Российский пенсионер устроил взрыв, пытаясь вскрыть сейф с боеприпасами болгаркой

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Нижнем Новгороде пенсионер устроил взрыв, пытаясь вскрыть сейф с боеприпасами болгаркой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По данным издания, 90-летний местный житель забыл ключи от сейфа и решил резать металл инструментом. Искры попали на порох, который воспламенился, спровоцировав взрыв. Пенсионера экстренно госпитализировали в средне-тяжёлом состоянии с ожогами лица и груди.

Анастасия Чинкова

