Неравнодушные к четвероногим друзьям смогут посетить фестиваль «Лапки»

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Фестиваль «Лапки» впервые пройдёт 24 и 25 мая в парке «Ходынское поле» в Москве. Гостей ждут выступления артистов и встречи с популярными pet-блогерами, среди них — Антоха МС, SERYABKINA, Аня Pokrov, RASA, Milana Star, HOOOTDOGS и другие. Организаторами мероприятия являются VK и городской портал mos.ru.
Для семей с детьми, хозяев и их питомцев, заводчиков и тех, кто планирует стать владельцем животного, подготовили программу с тематическими и развлекательными активностями. Гости смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных конкурсах, послушать лекции.
На одной из площадок фестиваля посетителей будут ждать животные, которые ищут дом. Волонтёры Москвы расскажут всем желающим, как можно помочь городским приютам, также будет организована зона «Город неравнодушных» — здесь откроется выставка-пристройство, проведут благотворительные и игровые активности.
В рамках фестиваля состоится и премия «Хозяин года». На протяжении двух недель авторы популярных сообществ «Вконтакте» будут публиковать посты с заданиями от животных. Принять участие в конкурсе могут все желающие, подробнее об этом читайте здесь.
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На одной из площадок фестиваля посетителей будут ждать животные, которые ищут дом. Волонтёры Москвы расскажут всем желающим, как можно помочь городским приютам, также будет организована зона «Город неравнодушных» — здесь откроется выставка-пристройство, проведут благотворительные и игровые активности.
В рамках фестиваля состоится и премия «Хозяин года». На протяжении двух недель авторы популярных сообществ «Вконтакте» будут публиковать посты с заданиями от животных. Принять участие в конкурсе могут все желающие, подробнее об этом читайте здесь.
«Это не просто праздник для владельцев животных, но и важный шаг в развитии ответственного отношения москвичей к своим питомцам и окружающей среде. Подобные инициативы учат нас заботиться о братьях меньших и ценить природу мегаполиса», — заявила заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Олеся Беленькая.Вход на фестиваль свободный, нужно лишь пройти регистрацию.
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Анастасия Чубина