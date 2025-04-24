Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ На форуме «ГОСЗАКАЗ» представили передовые практики Подмосковья в сфере закупок

На форуме «ГОСЗАКАЗ» представили передовые практики Подмосковья в сфере закупок

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Оригинал
В Санкт-Петербурге стартовал XX Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Это крупнейшая площадка для профессионального диалога в сфере закупок. В этом году форум проводится 23-25 апреля под девизом «ГОСЗАКАЗ: ключ к достижению национальных целей», сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
Участники форума – заказчики, поставщики, распорядители бюджетных и корпоративных средств, представители банковского сектора, промышленности, регуляторы и контролёры – обсуждают стратегические векторы развития национальной системы закупок.

Московская область выступает экспертным партнёром мероприятия и участвует в подготовке деловой программы форума. Комитет по конкурентной политике Подмосковья подготовил масштабную экспозицию, представляющую передовые практики в сфере закупок и торгов.

В регионе более 10 лет успешно работает Единая экосистема закупок и торгов Подмосковья, состоящая из взаимосвязанных подсистем, таких как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, аналитический портал и портал исполнения контрактов, электронный магазин и единый портал торгов.
«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – возможность систематизировать накопленный опыт, познакомиться с передовыми разработками, объединить усилия госструктур, предпринимательского сообщества и общества для оптимизации системы закупок и торгов. Это, в свою очередь, помогает повысить прозрачность и результативность государственных, муниципальных и корпоративных процедур, земельно-имущественных торгов», – сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.
Единая автоматизированная система управления закупками Московской области ГИС «ЕАСУЗ» – это комплекс подсистем, которые обеспечивают автоматизацию и высокую эффективность закупочного процесса, закупок малого объёма, а также земельно-имущественных торгов.

Например, на Аналитическом портале ежедневно контролируется жизненный цикл закупок и торгов.

«Электронный магазин» – удобный сервис для закупок малого объёма, который способствует развитию конкурентной среды, снижению цены контракта с единственным поставщиком, экономии бюджетных средств. За всё время работы этот ресурс позволил сэкономить региональному бюджету более 20 млрд рублей, при этом предоставив свободный доступ к неконкурентным закупкам малому и среднему бизнесу.

Подмосковье – лидер в сфере земельно-имущественных торгов. Депутат Госдумы Антон Гетта отметил значительный вклад Московской области в совершенствование проведения земельно-имущественных торгов, а именно перевод в электронный вид конкурентных процедур. Также он обратил внимание на то, что впервые в стране в Подмосковье централизовали, оцифровали и внедрили онлайн-планирование торгов.

Опыт Московской области в организации и проведении земельных торгов будет представлен на панельной дискуссии «Имущественные торги: тайное становится явным». Гетта предложил применять этот опыт в других регионах России.

Московская область также готова поделиться опытом внедрения Единой автоматизированной системы управления закупками с другими регионами. Цель её работы – упрощение процесса государственных, муниципальных, корпоративных закупок и земельно-имущественных торгов, обеспечение их эффективности и прозрачности.

Читайте также:

Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль-конкурс «Наследие нации»

Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс брендов «Знай наших»

Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на форум «Сильные идеи»
#подмосковье
#московская область
#форум
Девять областных муниципалитетов станут «Населёнными пунктами воинской доблести»
24 апреля 2025, 15:15

Фото: пресс-служба Коломенского г. о.

Почётного звания будут удостоены посёлок Уваровка Можайского муниципального округа, деревня Папивино городского округа Клин, село Новопетровское муниципального округа Истра, деревни Юшково, Симбухово, Смолино и село Атепцево, расположенные в Наро-Фоминском городском округе, город Протвино и село Липицы городского округа Серпухов.
«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. И особенно важно сейчас говорить, какой ценой она далась. В этих населённых пунктах шли ожесточённые бои, здесь стояли насмерть, здесь решалась судьба Москвы, а значит и всей страны. Присвоение почётного звания – наша благодарность, наш поклон тем, кто сражался за каждую пядь родной земли. Важно, чтобы подрастающее поколение не просто знало о войне из учебников, а чувствовало её через судьбы своих городов и сёл», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее сообщалось, что в Московской области до сих пор располагалось 35 «Населённых пунктов воинской доблести».

Читайте также:

В Подмосковье за пять лет обустроили 64 объекта памяти Великой Отечественной

В Подмосковье могут появиться ещё 9 «Населённых пунктов воинской доблести»

Президента попросят присвоить Орехово-Зуеву звание «Город трудовой доблести»
#мособлдума
#игорь брынцалов
#населённый пункт воинской доблести
#подмосковные стройки
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт двух корпусов техникума в Орехово-Зуеве завершат до конца лета
24 апреля 2025, 14:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт двух корпусов железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко проводят в Орехово-Зуеве, завершить работы планируется до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Работы ведутся в учебном корпусе и корпусе с мастерскими. В здании мастерских основные работы уже завершены, строители занимаются пусконаладкой инженерных систем. В учебном корпусе продолжаются фасадные работы, идёт монтаж инженерных сетей и предчистовая отделка помещений – устройство укладка плитки, стяжки пола и штукатурка стен. Все работы идут в соответствии с утверждённым графиком», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в обоих корпусах установят новое оборудование и мебель.

Читайте также:

Капремонт дошкольного отделения лицея № 10 в Клину завершат к 1 сентября

В Балашихе построят воспитательно-образовательный центр на 375 мест

В Можайском округе отремонтируют больницу, две школы, техникум и стадион
#минстройкомплекс мо
#министерство строительного комплекса мо
#капитальный ремонт
#капремонт
#колледж
#орехово-зуево
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На региональных дорогах Подмосковья построят более 60 км тротуаров
24 апреля 2025, 14:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 60 километров тротуаров построят вдоль региональных дорог Московской области в текущем году, работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Тротуарами оборудуют около 70 участков региональных дорог общей протяжённостью более 60 км в 20 округах Подмосковья. Работы начнутся при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершатся осенью», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Самый большой объём работ проведут в округах Серпухов, Чехов, Раменский, Богородский и Коломна.

Программа строительства тротуаров формируется с учётом предложений администрации округов, ГАИ Подмосковья и жителей области.

Читайте также:

В Подмосковье ликвидировали более 90 нелегальны подходов к ж/д путям

Расписание электричек Ленинградского направления изменится 26 апреля

На 62-м км трассы М-2 «Крым» ограничили движение из-за ремонта путепровода
#минтранс мо
#тротуары
#строительство
#марат сибатулин
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль-конкурс «Наследие нации»
24 апреля 2025, 14:26

Фото: istockphoto.com/panoselefsis

II Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»» стартует в стране, региональный этап будет проходить 17 мая в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба организатора. — Центра поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».
«К участию приглашаются дома культуры, общеобразовательные школы, детские музыкальные школы, детские школы искусств, профессиональные образовательные музыкальные организации, досуговые центры, вокальные и хореографические и студии, инструментальные оркестры, творческие коллективы и отдельные исполнители», — говорится в сообщении.
Местом проведения регионального отборочного этапа станет центральный дом культуры «Строитель», расположенный по адресу: Московская область, город Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, улица Вокзальная, дом №15.

Подробная информация о фестивале-конкурсе размещена на его официальном сайте.

Читайте также:

В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»

Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс брендов «Знай наших»

Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на форум «Сильные идеи»
#конкурс
#творчество
#фестиваль
#пушкино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кикбоксёры из Подмосковья завоевали шесть медалей Кубка России
24 апреля 2025, 13:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на Кубке России по кикбоксингу в Омске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку сборной Московской области принесли Александр Росихин, Мария Мурзина, Борис Шикунов, Анталия Элехайзер и Захар Лапенков. А бронзовую награду выиграла Севда Омарова», — говорится в сообщении.
Вместе с Кубком России в Омске проводились также всероссийские соревнования по кикбоксингу. На них представители Московской области выиграли две медали — золотую и серебряную. На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Данил Стрельцов, а второе место в своей категории заняла Елизавета Барановская.

Оба турнира были организованы на базе спорткомплекса «Омский велотрек».

Читайте также:

Раскрыта зарплата Подъяпольского в ХК «Динамо»

Медина вернулся в общую группу «Спартака» и может сыграть с ЦСКА

Стала известна зарплата французского хоккеиста в ХК «Автомобилист»
#спорт
#минспорта мо
#кубок россии
#бокс
#московская область
#подмосковье
#медали
Следите за нашими новостями
в удобном формате