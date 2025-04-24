На форуме «ГОСЗАКАЗ» представили передовые практики Подмосковья в сфере закупок

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
В Санкт-Петербурге стартовал XX Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Это крупнейшая площадка для профессионального диалога в сфере закупок. В этом году форум проводится 23-25 апреля под девизом «ГОСЗАКАЗ: ключ к достижению национальных целей», сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
Участники форума – заказчики, поставщики, распорядители бюджетных и корпоративных средств, представители банковского сектора, промышленности, регуляторы и контролёры – обсуждают стратегические векторы развития национальной системы закупок.
Московская область выступает экспертным партнёром мероприятия и участвует в подготовке деловой программы форума. Комитет по конкурентной политике Подмосковья подготовил масштабную экспозицию, представляющую передовые практики в сфере закупок и торгов.
В регионе более 10 лет успешно работает Единая экосистема закупок и торгов Подмосковья, состоящая из взаимосвязанных подсистем, таких как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, аналитический портал и портал исполнения контрактов, электронный магазин и единый портал торгов.
Например, на Аналитическом портале ежедневно контролируется жизненный цикл закупок и торгов.
«Электронный магазин» – удобный сервис для закупок малого объёма, который способствует развитию конкурентной среды, снижению цены контракта с единственным поставщиком, экономии бюджетных средств. За всё время работы этот ресурс позволил сэкономить региональному бюджету более 20 млрд рублей, при этом предоставив свободный доступ к неконкурентным закупкам малому и среднему бизнесу.
Подмосковье – лидер в сфере земельно-имущественных торгов. Депутат Госдумы Антон Гетта отметил значительный вклад Московской области в совершенствование проведения земельно-имущественных торгов, а именно перевод в электронный вид конкурентных процедур. Также он обратил внимание на то, что впервые в стране в Подмосковье централизовали, оцифровали и внедрили онлайн-планирование торгов.
Опыт Московской области в организации и проведении земельных торгов будет представлен на панельной дискуссии «Имущественные торги: тайное становится явным». Гетта предложил применять этот опыт в других регионах России.
Московская область также готова поделиться опытом внедрения Единой автоматизированной системы управления закупками с другими регионами. Цель её работы – упрощение процесса государственных, муниципальных, корпоративных закупок и земельно-имущественных торгов, обеспечение их эффективности и прозрачности.
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Московская область выступает экспертным партнёром мероприятия и участвует в подготовке деловой программы форума. Комитет по конкурентной политике Подмосковья подготовил масштабную экспозицию, представляющую передовые практики в сфере закупок и торгов.
В регионе более 10 лет успешно работает Единая экосистема закупок и торгов Подмосковья, состоящая из взаимосвязанных подсистем, таких как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, аналитический портал и портал исполнения контрактов, электронный магазин и единый портал торгов.
«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – возможность систематизировать накопленный опыт, познакомиться с передовыми разработками, объединить усилия госструктур, предпринимательского сообщества и общества для оптимизации системы закупок и торгов. Это, в свою очередь, помогает повысить прозрачность и результативность государственных, муниципальных и корпоративных процедур, земельно-имущественных торгов», – сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.Единая автоматизированная система управления закупками Московской области ГИС «ЕАСУЗ» – это комплекс подсистем, которые обеспечивают автоматизацию и высокую эффективность закупочного процесса, закупок малого объёма, а также земельно-имущественных торгов.
Например, на Аналитическом портале ежедневно контролируется жизненный цикл закупок и торгов.
«Электронный магазин» – удобный сервис для закупок малого объёма, который способствует развитию конкурентной среды, снижению цены контракта с единственным поставщиком, экономии бюджетных средств. За всё время работы этот ресурс позволил сэкономить региональному бюджету более 20 млрд рублей, при этом предоставив свободный доступ к неконкурентным закупкам малому и среднему бизнесу.
Подмосковье – лидер в сфере земельно-имущественных торгов. Депутат Госдумы Антон Гетта отметил значительный вклад Московской области в совершенствование проведения земельно-имущественных торгов, а именно перевод в электронный вид конкурентных процедур. Также он обратил внимание на то, что впервые в стране в Подмосковье централизовали, оцифровали и внедрили онлайн-планирование торгов.
Опыт Московской области в организации и проведении земельных торгов будет представлен на панельной дискуссии «Имущественные торги: тайное становится явным». Гетта предложил применять этот опыт в других регионах России.
Московская область также готова поделиться опытом внедрения Единой автоматизированной системы управления закупками с другими регионами. Цель её работы – упрощение процесса государственных, муниципальных, корпоративных закупок и земельно-имущественных торгов, обеспечение их эффективности и прозрачности.
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Лора Луганская