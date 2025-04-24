На форуме «ГОСЗАКАЗ» представили передовые практики Подмосковья в сфере закупок

В Санкт-Петербурге стартовал XX Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Это крупнейшая площадка для профессионального диалога в сфере закупок. В этом году форум проводится 23-25 апреля под девизом «ГОСЗАКАЗ: ключ к достижению национальных целей», сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.