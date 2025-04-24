Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль-конкурс «Наследие нации»

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II Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»» стартует в стране, региональный этап будет проходить 17 мая в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба организатора. — Центра поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».
«К участию приглашаются дома культуры, общеобразовательные школы, детские музыкальные школы, детские школы искусств, профессиональные образовательные музыкальные организации, досуговые центры, вокальные и хореографические и студии, инструментальные оркестры, творческие коллективы и отдельные исполнители», — говорится в сообщении.Местом проведения регионального отборочного этапа станет центральный дом культуры «Строитель», расположенный по адресу: Московская область, город Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, улица Вокзальная, дом №15.
Подробная информация о фестивале-конкурсе размещена на его официальном сайте.
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