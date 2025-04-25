Посвящённый 80-летию Победы марафон «Знание.Первые» приходит в ЦФО

Фото: пресс-служба российского общества «Знание»
Площадки просветительского марафона «Знание.Первые», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заработают 28 апреля в Центральном федеральном округе — в Рязани и Москве, сообщает пресс-служба организатора марафона — российского общества «Знание».
«На площадках марафона в Москве и Рязани для молодежи выступят потомки ветеранов войны, военкоры и защитники Родины, а также общественные и государственные деятели, ученые, спортсмены, ведущие предприниматели страны, знаменитые деятели сферы искусства и культуры», — говорится в сообщении.В частности, в число спикеров марафона в Москве вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр спорта Михаил Дегтярёв, гендиректор Росатома Алексей Лихачёв, глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, гендиректор «Почты России» Михаил Волков и гендиректор РЖД Олег Белозёров.
Марафон охватит всю страну, подробная информация о нём размещена на официальном сайте мероприятия.
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