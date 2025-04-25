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Посвящённый 80-летию Победы марафон «Знание.Первые» приходит в ЦФО

Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

Площадки просветительского марафона «Знание.Первые», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заработают 28 апреля в Центральном федеральном округе — в Рязани и Москве, сообщает пресс-служба организатора марафона — российского общества «Знание».
«На площадках марафона в Москве и Рязани для молодежи выступят потомки ветеранов войны, военкоры и защитники Родины, а также общественные и государственные деятели, ученые, спортсмены, ведущие предприниматели страны, знаменитые деятели сферы искусства и культуры», — говорится в сообщении.
В частности, в число спикеров марафона в Москве вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр спорта Михаил Дегтярёв, гендиректор Росатома Алексей Лихачёв, глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, гендиректор «Почты России» Михаил Волков и гендиректор РЖД Олег Белозёров.

Марафон охватит всю страну, подробная информация о нём размещена на официальном сайте мероприятия.

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«А ноги на стол можно класть?»: Филолог резко раскритиковала смену ударения в слове «звонит»
Филолог Малыгина: смена ударения в «звонит» приведет к расшатыванию общества
25 апреля 2025, 11:05

Фото: iStock/Aghavni Shahinyan

Специалисты РАН заявили, что ударение в слове «звонит» официально будет падать на первый слог. Там утверждают, что «звОнит» — это не ошибка, а естественная эволюция русского языка: во всех глаголах на «-ить» последние сто лет ударение постепенно сдвигается на первый слог.
Доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова заведующая кафедрой медиа обеспечения госинтересов и нацбезопасности Президентской академии Лидия Малыгина в беседе с «Радио 1» заявила, что подобное решение в пользу ударения на первый слов может быть движением в сторону безграмотной речи.

«Сначала мы расшатываем норму языка, потом расшатываем нормы речи, то есть использование языка на практике, а потом и нормы поведения: а, может, и ноги на стол можно класть? Может, и здороваться не нужно?» — поделилась мнением эксперт.

По ее словам, речь — визитная карточка человека, которая во многом определяет жизнь.

«Никто изменения не вносил в словари и справочники, и норма звонИт является строгой. Иногда бывает так, что публично какой-нибудь чиновник произнес неверно, а потом просит филологов, найти решение, чтобы как-то загладить свою ошибку и сделать вид, что он не такой безграмотный», — сказала филолог.

Она подчеркнула, что играть с ударение можно только в случае приращения смысла — намеренно, когда есть двойное дно или комический эффект.

«И в бытовой сфере общения, и в деловой коммуникации, и в научной речи, и в медиа нужно уважать норму речи и языка. 90 процентов людей, как я заметила, не поддерживает вот это раскачивание нормы «звонИт/звОнит», и вообще даже гипотезу о том, что ударение может меняться. Нам нужно показывать богатство грамотной речи, пользоваться языком максимально эффективно — это наше наследие», — завершила Малыгина.

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Эксперт предупреждает: красное мясо на майских шашлыках может угрожать здоровью
Диетолог Дианова: Для шашлыков в праздники лучше выбирать курицу, рыбу и индейку
25 апреля 2025, 11:02

Фото: iStock/zi3000

С наступлением майских праздников и началом сезона шашлыков врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова призывает россиян быть осторожными с выбором продуктов для гриль-вечеринок. В интервью «Ленте.ру» она отметила, что предпочтение стоит отдавать курице, рыбе и индейке, а не красному мясу, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем.
Дианова подчеркнула, что в одной тарелке на шашлыках рекомендуется соблюдать баланс: четверть мяса, четверть углеводов и две четверти овощей и зелени. Она также предупредила о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, связанных как с потреблением красного мяса, так и с сосисками.

Эксперт обратила внимание на то, что при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогенные вещества, особенно в обуглившихся частях шашлыка, которые следует срезать и не употреблять. Также она добавила, что жирное мясо содержит больше трансжиров, поэтому стоит выбирать нежирные сорта.

«Минимизируйте потребление красного мяса — говядины, свинины и баранины. Лучше использовать курицу или индейку, которая требует более тщательного маринования», — советует Дианова.

Она также отметила, что рыба является полезным вариантом для шашлыков, так как ее легче готовить и не нужно мариновать.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать майские праздники не только вкусными, но и более безопасными для здоровья.

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#мясо
#майские праздники
#россияне
#опасность
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Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Эксперт Бондарь: Сэкономить на оплате услуг ЖКХ можно, оформив льготу или субсидию
25 апреля 2025, 07:04

Фото: iStock/takasuu

Россияне могут сократить расходы на ЖКУ, оформив льготы, субсидии, установив счетчики или потребовав перерасчет, рассказал агентству «Прайм» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Субсидии доступны к оформлению, если на коммунальные услуги уходит более 22% семейного дохода. В некоторых регионах, например в Москве, порог более низкий — составляет всего 10%. Для оформления субсидий нужно подать документы о доходах в соцзащиту или МФЦ, если речь о Москве.

Ветераны, инвалиды и многодетные семьи имеют право на скидки, размер которых можно уточнить в соцзащите. Установка счетчиков позволяет платить за воду в 1,5–2 раза меньше.

«Если вам отключали свет, воду или отопление, требуйте перерасчет. По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы», — сообщил Бондарь.
Он предостерег, что фиктивная прописка для получения льгот может привести к штрафу до 500 тысяч рублей или тюремному сроку до пяти лет.

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Россиянам напомнили о двух трехдневных рабочих неделях в апреле и мае
Депутат ГД Нилов: Россиян ждут 2 трехдневные рабочие недели в апреле и мае
25 апреля 2025, 05:51

Фото: iStock/Tippapatt

Россияне столкнутся с двумя укороченными рабочими неделями в конце апреля и начале мая. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
С 28 по 30 апреля рабочие дни сократятся до трёх, причём 30 апреля станет предпраздничным с уменьшенной продолжительностью. Затем, с 5 по 7 мая, после праздников, также ожидается трёхдневная рабочая неделя. Таким образом, в мае останется всего 18 рабочих дней.

Ранее «Радио 1» передавало, продажи какого мяса растут к майским праздникам. Традиционно большинство россиян планируют провести майские праздники в кругу близких на природе с шашлыками. Производители и торговые сети ожидают успешного мясно-шашлычного сезона.

Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк дал эксклюзивное интервью, где сообщил, что в России уже который год растет потребление мяса, и в 2024-м был рекорд — 83 килограмма на душу населения.

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На активы российского разработчика игры «Мир танков» и «Мир кораблей» наложили арест
РБК: в России суд арестовал ключевые активы владельца онлайн-игры «Мир танков»
25 апреля 2025, 04:25

Фото: скриншот с официального сайта игры «Мир танков» (tanki.su)

Таганский суд Москвы арестовал активы компании «Леста игры», разработчика популярных онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
С 2022 года «Леста игры» управляет проектом «Мир танков» в России и Белоруссии, а её флагманская игра «Мир кораблей», запущенная в 2015 году, входит в топ-10 по аудитории и выручке в СНГ. Компания, основанная в 1991 году в Санкт-Петербурге, имеет офисы в Москве, Минске и родном городе.

Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции
Исполнительное производство в отношении юрлиц группы компаний, включая ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси», было возбуждено 17 апреля. Согласно информации сервиса «БИР-Аналитик», эти организации специализируются на разработке и издании компьютерных игр. Арест активов был осуществлен после выдачи компаниям исполнительных листов, взыскателем является Генпрокуратура.

Детали судебного разбирательства пока не раскрываются, но «Леста» оказывает правоохранительным органам полное содействие.

«Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили, и нам нечего опасаться», — передает ТАСС сообщение из Telegram-канала компании.
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