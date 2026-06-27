Нескольким категориям россиян напомнили о повышении пенсии в августе
В августе 2026 года у трех категорий россиян вырастут пенсии. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает RT.
Аналитик отметил, что в конце лета пенсии вырастут для пожилых граждан, официально работавших в прошлом году. Для этой категории россиян предусмотрена автоматическая корректировка размеров страховых пенсий по старости, уточнил Балынин.
Также в августе увеличатся пенсии у тех, кому в июле исполнилось 80 лет. Эксперт подчеркнул, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для этой группы граждан вырастет вдвое, включая надбавку за уход. К тому же в конце лета повышенные выплаты получат бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности, добавил Балынин.
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