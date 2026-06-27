Врач раскрыл, какой пляж лучше всего подходит детям
Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов рассказал, какой пляж лучше всего подходит детям. Об этом пишет РИА Новости.
У каждого типа пляжа — песчаного или галечного — есть свои особенности и преимущества. Не существует единого мнения о том, какой из них лучше подходит для отдыха. Песчаные пляжи обычно считаются более удобными для отдыхающих, в то время как галечные привлекают чистой водой и меньшим количеством людей. Однако, когда речь заходит о безопасности детей, песчаные пляжи становятся безусловным выбором, отметил специалист.
По мнению врача, на песчаном пляже можно загорать, ходить босиком и играть в мяч. Здесь комфортнее, и риск получить травму значительно ниже, чем на галечном пляже.
Песчаные пляжи часто характеризуются мелководьем и мягким дном, что делает их безопасными для детей. Игры с песком способствуют развитию мелкой моторики и фантазии, а также помогают успокоить нервную систему, подчеркнул Булатов.
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