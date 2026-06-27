Врач раскрыл, какой пляж лучше всего подходит детям

27 июня 2026, 07:22

Врач Булатов: детям лучше всего подходит песчаный пляж

Фото: iStock/Lichtwolke

Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов рассказал, какой пляж лучше всего подходит детям. Об этом пишет РИА Новости.