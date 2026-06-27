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Выяснилось слово-рекордсмен русского языка по числу синонимов ​

Филолог Ольховская: Слово «очень» имеет наибольшее количество синонимов
Фото: iStock/Professor25

У слова «очень» в русском языке самое большое количество синонимов — их насчитывается около сотни. Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.



Среди синонимов к этому наречию встречаются как нейтральные и книжные варианты (крайне, чрезвычайно), так и разговорные (жутко, чертовски), просторечные (страсть как) и устаревшие (зело, вельми). Причина такого многообразия кроется в высокой востребованности категории интенсивности в речи, которая помогает выражать эмоциональные оттенки (очень устал, устал как собака).

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При этом многие синонимы закреплены за определёнными частями речи, часто они обслуживают совсем разные стили и речевые ситуации.

Так, например, словосочетание «на редкость» естественно сочетается с прилагательным, но не с глаголом, а «порядочно», напротив, уместно с глаголами, но не с прилагательными.

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Мария Моисеева

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