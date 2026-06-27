Выяснилось слово-рекордсмен русского языка по числу синонимов ​

27 июня 2026, 05:02

Филолог Ольховская: Слово «очень» имеет наибольшее количество синонимов

Фото: iStock/Professor25

У слова «очень» в русском языке самое большое количество синонимов — их насчитывается около сотни. Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.





Среди синонимов к этому наречию встречаются как нейтральные и книжные варианты (крайне, чрезвычайно), так и разговорные (жутко, чертовски), просторечные (страсть как) и устаревшие (зело, вельми). Причина такого многообразия кроется в высокой востребованности категории интенсивности в речи, которая помогает выражать эмоциональные оттенки (очень устал, устал как собака).



