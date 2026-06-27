Россиянам объяснили, как не ошибиться при выборе спелого арбуза или дыни

27 июня 2026, 07:01

Аналитик Самойлова: Несколько признаков помогут выбрать арбуз и дыню в разгар сезона

Фото: iStock/pilipphoto

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова дала россиянам советы о том, как правильно выбирать арбузы и дыни в разгар сезона. Ее слова приводит RT.





Эксперт напомнила, что «пик» бахчевых культур приходится на август и начало сентября. В это время в продаже появляются плоды, выращенные в естественных условиях. Покупать арбузы с дынями можно и раньше, но только в крупных торговых сетях, где продукция проходит обязательный контроль качества.



