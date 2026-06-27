Россиянам объяснили, как не ошибиться при выборе спелого арбуза или дыни
Аналитик Самойлова: Несколько признаков помогут выбрать арбуз и дыню в разгар сезона
Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова дала россиянам советы о том, как правильно выбирать арбузы и дыни в разгар сезона. Ее слова приводит RT.
Эксперт напомнила, что «пик» бахчевых культур приходится на август и начало сентября. В это время в продаже появляются плоды, выращенные в естественных условиях. Покупать арбузы с дынями можно и раньше, но только в крупных торговых сетях, где продукция проходит обязательный контроль качества.
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При выборе арбуза важно обращать внимание на внешний вид: кожура должна оставаться неповреждённой, без трещин и вмятин, с отчётливым узором и упругой структурой. Светлое пятно на боку у зрелого плода имеет желтоватый оттенок, при постукивании будет слышен звонкий, объёмный звук.
Для дыни главный показатель спелости — выраженный сладкий аромат, пояснила RT Самойлова. Кожура должна быть ровной, а место от хвостика — слегка податливым, но не проваливающимся.
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