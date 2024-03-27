Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске

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Несколько самолетов, которые летели в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска. Об этом сообщил генеральный директор воздушного узла «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем Telegram-канале.
Региональное ГУ МЧС накануне сообщило, что в Бурятии 27 марта объявлено штормовое предупреждение из-за метели, мокрого снега и сильного ветра с порывами до 24 м/с. Жителей региона предупредили о возможных снежных заносах и гололедице. Также в ведомстве предупредили о риске схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе в течение ближайших суток.
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