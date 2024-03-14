Россия на полчаса «оглушила» самолёт британского министра обороны

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Россию заподозрили в поломке, которая связана с потерей спутникового сигнала на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. Данные приводит известная британская газета The Times.
«Россия, предположительно, заглушила спутниковый сигнал на самолете, на котором министр обороны Грант Шаппс летал из Польши обратно в Великобританию», — отмечает газета.Как утверждает чиновник, пожелавший остаться анонимным, сигнал якобы пропал на полчаса — как раз во время того, как воздушное судно пролетало около Калининграда. Мобильные телефоны не могли подключиться к сети, и лайнер был вынужден искать альтернативные методы для определения своего местоположения.
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