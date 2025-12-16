Несколько посёлков Кузбасса остались без света и тепла
В Новокузнецком районе сразу два посёлка остались без света и отопления. Об этом сообщил глава округа Андрей Шарнин.
Отмечается, что электричество и теплоснабжение отсутствует в посёлках Мунай и Урнас.
«По информации ПАО «Россети», из-за повреждения на высоковольтной линии электропередачи произошло аварийное отключение электроэнергии. Восстановление электроснабжения запланировано в течение дня. Прошу жителей сохранять спокойствие», — приводит «Сiбдепо» слова Шарнина.
Он добавил, что службы уже приступили к ремонтным работам, а ситуацию контролирует окружная администрация.
Тем временем специалисты столичного комплекса городского хозяйства повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях из-за похолодания. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции», — пояснил Бирюков.
Он уточнил, что изменение температуры происходит автоматически под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» исходя из показателей температурных датчиков.