Несколько посёлков Кузбасса остались без света и тепла

16 декабря 2025, 12:42

Фото: iStock/zvonko1959

В Новокузнецком районе сразу два посёлка остались без света и отопления. Об этом сообщил глава округа Андрей Шарнин.





Отмечается, что электричество и теплоснабжение отсутствует в посёлках Мунай и Урнас.





«По информации ПАО «Россети», из-за повреждения на высоковольтной линии электропередачи произошло аварийное отключение электроэнергии. Восстановление электроснабжения запланировано в течение дня. Прошу жителей сохранять спокойствие», — приводит «Сiбдепо» слова Шарнина.

«Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции», — пояснил Бирюков.