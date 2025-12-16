Более 600 работ на сетях водоснабжения провели в Подмосковье за неделю

16 декабря 2025, 09:32

Сотрудники Мособлводоканала за неделю выполнили 606 ремонтных и профилактических работ на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Специалисты меняли поврежденные участки труб, прочищали колодцы и резервуары, ремонтировали автоматику, арматуру и насосное оборудование. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Эти работы помогают поддерживать сети в рабочем состоянии и обеспечивать жителей стабильной подачей воды.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

