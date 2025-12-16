Достижения.рф

Более 600 работ на сетях водоснабжения провели в Подмосковье за неделю

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Сотрудники Мособлводоканала за неделю выполнили 606 ремонтных и профилактических работ на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Специалисты меняли поврежденные участки труб, прочищали колодцы и резервуары, ремонтировали автоматику, арматуру и насосное оборудование. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.



Эти работы помогают поддерживать сети в рабочем состоянии и обеспечивать жителей стабильной подачей воды.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Так, в деревне Юркино Орехово-Зуевского округа специалисты филиала Мособлводоканала заменили глубинный насос на водозаборном узле. Это позволило повысить надежность водоснабжения населенного пункта.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За прошедшую неделю коммунальные службы устранили 239 засоров в канализационных сетях, провели 197 плановых работ, выполнили 44 ремонта труб холодного водоснабжения, включая колодцы, а еще — 15 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Больше всего работ за этот период провели:
  • на Куровских очистных сооружениях — 155,
  • в Шатурском водоканале — 149,
  • в Орехово-Зуевском водоканале — 70,
  • в Павлово-Посадских коммунальных системах — 66.
Ирина Паршина

