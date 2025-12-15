Коммунальная авария в Подольске подтолкнула обновление теплоснабжения Подмосковья

15 декабря 2025, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Система теплоснабжения Подмосковья подверглась масштабной модернизации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





По его словам, стимулом для проведения этих работ во многом стала коммунальная авария, которая произошла в январе прошлого года и оставила без тепла многие дома Климовска. Так, была внедрена программа, позволяющая фиксировать параметры каждой котельной.

«Каждый урок должен делать тебя сильнее. Ты должен выполнять работу над ошибками, искать уязвимые места. По теплу так и случилось. После той аварии в Климовске мы привлекли лучших специалистов. Научно-технический совет провёл анализ всего хозяйства – маленьких и больших котельных. Их у нас порядка 2700», – рассказал Воробьёв в эфире Радио РБК.

«Это датчики температуры и давления на выходе и на входе, что даёт полное представление о работе теплового узла. Информацию с датчиков анализирует программа, выведенная в центр ЖКХ. Она позволяет видеть параметры каждой котельной, и, если они уходят в красную зону, мгновенно реагировать. Это принципиально другой подход к обеспечению теплоснабжения», – объяснил губернатор.