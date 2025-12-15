«Мособлэнерго» провело работы на 331 объекте в Подмосковье

15 декабря 2025, 09:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

В Московской области продолжают программу по повышению надежности электроснабжения. Ее реализуют уже четвертый год. С начала 2025 года специалисты «Мособлэнерго» провели работы на 331 объекте электросетевого хозяйства региона. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.





Энергетики ремонтируют и обновляют сети там, где жители чаще всего фиксируют перебои. За это время они выполнили капремонт более 63 километров линий электропередачи, а еще построили и реконструировали свыше 90 километров ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Кроме того, специалисты отремонтировали оборудование в 67 трансформаторных подстанциях и построили и обновили 99 трансформаторных и распределительных пунктов. План по расчистке охранных зон вдоль ЛЭП выполнили полностью.



«В работе энергокомплекса Подмосковья надежность сетей и внедрение новых решений играют ключевую роль. Наша задача сейчас — улучшать качество поставляемой электроэнергии и минимизировать технологические сбои на сетях. Объемы работ в рамках программы растут с каждым годом. Так, с 2021 года энергетики провели работы на более чем 1,5 тыс. объектов», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.